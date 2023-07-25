Son dakika: AFAD duyurdu: Adıyaman’da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Son dakika haberleri... AFAD, Adıyaman'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 04.10 sıralarında merkez üssü Adıyaman Sincik olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sarsıntının yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.