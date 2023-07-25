Son dakika: AFAD duyurdu: Adıyaman’da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Son dakika haberleri... AFAD, Adıyaman'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 04.10 sıralarında merkez üssü Adıyaman Sincik olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sarsıntının yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2023.07.26 04:10:12 38.0293 38.5622 9.1 -.- 3.7 3.7 ALANCIK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.07.26 03:47:01 38.4775 38.2067 12.1 -.- 2.1 -.- SULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.07.26 03:41:34 37.6113 35.9143 5.0 -.- 2.6 -.- MINNETLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.26 03:35:26 37.6350 35.8857 4.4 -.- 2.2 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.26 03:25:00 37.1813 35.7992 20.2 -.- 1.4 -.- CATALHUYUK-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.07.26 03:22:23 37.4512 36.8595 3.2 -.- 1.4 -.- CAKALLICULLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.26 02:48:27 37.6298 35.8110 9.6 -.- 1.6 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.26 02:45:56 37.6307 35.7533 5.0 -.- 1.5 -.- KARANEBILI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.26 02:37:12 37.9780 36.2222 5.0 -.- 1.7 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.26 02:34:44 37.9845 36.3657 8.8 -.- 1.8 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel