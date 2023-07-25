Adana’da yüksek sesli müzik katliamı: Otomobilinden çıkardığı pompalı tüfekle önce komşularını ardından kendini vurdu

Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilinden pompalı av tüfeğini çıkaran Binen, Kopal ve Palamut'a ateş açtı. Saçmaların başlarına isabet ettiği 2 kişi, kanlar içinde yere yığılırken, Binen bu kez tüfeği kendi başına dayayıp ateşledi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kopal ve Binen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan Palamut ise ambulans ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kopal ve Binen'in cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Ağır yaralı Palamut'un ise yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi. Polisin, olayla ilgili soruşturması devam ediyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN