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Adana'da yüksek sesli müzik katliamı: Otomobilinden çıkardığı pompalı tüfekle önce komşularını ardından kendini vurdu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde akşam saatlerinde av tüfeğiyle katliam yaşandı. Gürültü meselesi yüzünden aralarında husumet oluşan kahvehane işletmecisi Muhammet Ali Binen, otomobilinden çıkardığı pompalı av tüfeğiyle komşuları Tugay Kopal (36) ve Mahir Palamut'a (33) ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Tugay Kopal, hayatını kaybederken Mahir Palamut ise ağır yaralandı. Muhammet Ali Binen olaydan sonra aynı silahla intihar etti.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2023, 00:00 Güncelleme 25 Temmuz 2023, 22:04
Adana’da yüksek sesli müzik katliamı: Otomobilinden çıkardığı pompalı tüfekle önce komşularını ardından kendini vurdu

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Seyhan Mahallesi'nde meydana geldi.

Mahallede kahvehane işleten Muhammet Ali Binen, birkaç gün önce mekanda yüksek sesli müzik çaldığı gerekçesiyle komşuları Tugay Kopal ve Mahir Palamut ile tartıştı. Tartışma, çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken, taraflar arasında husumet oluştu.

AV TÜFEĞİYLE KATLİAM YAPTI
Akşam saatlerinde otomobiliyle iş yerinin önüne gelen Binen, husumet yaşadığı Kopal ve Palamut ile bir kez daha tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilinden pompalı av tüfeğini çıkaran Binen, Kopal ve Palamut'a ateş açtı. Saçmaların başlarına isabet ettiği 2 kişi, kanlar içinde yere yığılırken, Binen bu kez tüfeği kendi başına dayayıp ateşledi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kopal ve Binen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan Palamut ise ambulans ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kopal ve Binen'in cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Ağır yaralı Palamut'un ise yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi. Polisin, olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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