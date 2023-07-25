Son dakika: Adana’da deprem... Çevre illerden hissedildi | Osmaniye Kahramanmaraş AFAD KANDİLLİ SON DEPREMLER

Adana Kozan'da deprem meydana geldi.
AFAD DUYURDU: ADANA KOZAN'DA 5.5'LİK DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 08.44'de Adana'nın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Adana Kozan'da deprem meydana geldi.
AFAD DUYURDU: ADANA KOZAN'DA 5.5'LİK DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 08.44'de Adana'nın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
OSMANİYE VE KAHRAMANMARAŞ'TAN DA HİSSEDİLDİ
Yerin 11,27 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adana merkez başta olmak üzere Osmaniye ve Kahramanmaraş'tan da hissedildi.
Panik oluşturan depremle ilgili ekiplerin herhangi bir olumsuzluk olup olmadığı ile ilgili çalışma yaptığı bildirildi.
AFAD'dan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:
"Büyüklük:5.5 (Mw) Yer:Kozan (Adana) Tarih:2023-07-25 Saat:08:44:49 TSİ Enlem:37.632 N Boylam:35.902 E Derinlik:11.27 km"
VATANDAŞLAR PANİKLEDİ
Vatandaşlar evlerinden ve işlerlerinden kendilerini sokağa attı. Bölgede herhangi bir hasar olup olmadığı araştırılıyor.
BU BİR ARTÇI SARSINTI
AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tartar "Bu bir artçı sarsıntı. Deprem 5 saniye kadar sürdü" dedi.
ADANA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA
Adana Valisi Süleyman Elban, "Şu ana kadar yaralı ya da can kaybı bilgisi yok. Yıkılan bina ihbarı da gelmedi." ifadelerini kullandı. Adanalılara geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirten Elban, "Taramalarımız sürüyor." dedi.
KOZAN BELEDİYE BAŞKANI: CAN KAYBI BİLGİSİ YOK
Adana Belediye Başkanı Kazım Özgan yaptığı açıklamada can kaybı bilgisinin gelmediğini açıkladı.
"EKİPLER TEYAKKUZ HALİNDE"
AFAD Başkanı Yunus Sezer yaptığı açıklamada, "Adana ilimiz Kozan ilçesinde saat 08.44'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki #deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz haline geçirilmiştir." ifadelerini kullandı.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2023.07.25 08:51:51 37.6277 35.8220 6.7 -.- 3.0 2.9 CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 08:44:48 37.6065 35.9237 3.7 -.- 5.6 5.5 MINNETLI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.07.25 07:05:39 38.2452 38.4502 15.0 -.- 1.9 -.- BEYDAGI-(MALATYA) İlksel
2023.07.25 06:42:18 36.2787 35.7673 20.8 -.- 1.9 -.- KALE-ARSUZ (HATAY) İlksel
2023.07.25 06:32:06 37.9355 36.1698 10.2 -.- 1.9 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.07.25 06:22:06 39.0150 30.1550 8.5 -.- 1.3 -.- OSMANIYE-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2023.07.25 05:16:25 38.4580 37.2928 4.5 -.- 1.6 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.25 04:36:34 38.0797 37.7392 4.5 -.- 2.1 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.07.25 03:49:37 37.0453 36.0365 5.0 -.- 2.0 -.- AZIZLI-CEYHAN (ADANA) İlksel