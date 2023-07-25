Son dakika: Adana’da deprem... Çevre illerden hissedildi | Osmaniye Kahramanmaraş AFAD KANDİLLİ SON DEPREMLER

VATANDAŞLAR PANİKLEDİ

Vatandaşlar evlerinden ve işlerlerinden kendilerini sokağa attı. Bölgede herhangi bir hasar olup olmadığı araştırılıyor.

BU BİR ARTÇI SARSINTI

AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tartar "Bu bir artçı sarsıntı. Deprem 5 saniye kadar sürdü" dedi.

ADANA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Adana Valisi Süleyman Elban, "Şu ana kadar yaralı ya da can kaybı bilgisi yok. Yıkılan bina ihbarı da gelmedi." ifadelerini kullandı. Adanalılara geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirten Elban, "Taramalarımız sürüyor." dedi.