15 yaşındaki çocuk şehri karıştırdı: Çaldığı otomobille 3 araca çarptı, tedavi için kaldırıldığı hastaneden kaçtı

Erzurum'da oto sanayi sitesinden çaldığı otomobille kaçan M.Y. (15), tamir için getirilen park halindeki 3 araca çarptı.
Merkez Yakutiye ilçesinde dün akşam saatlerinde oto sanayi sitesinde dolaşan M.Y., kaportacı Mensur Kantarcı'nın iş yerinin önüne park ettiği otomobile bindi.
KAÇIRDIĞI OTOMOBİLLE 3 RACA ÇARPTI
Anahtarı üzerinde olan otomobili çalıştıran M.Y., kaçtı. Sanayi sitesinde hızla ilerleyen M.Y.'nin kontrolünü yitirdiği otomobil, tamir için getirilen park halindeki 3 araca çarptıktan sonra cadde ortasına savruldu.