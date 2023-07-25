İstanbul’da sahte para operasyonu: 12 milyon dolarlık özel üretim kağıt ele geçirildi

İstanbul 'da sahte para operasyonunda 2 milyon 942 bin dolar ele geçirildi.

Baskın yapılan adreste gerçekleştirilen aramada, 50 ve 100 dolarlık banknotlar halinde 2 milyon 942 bin 50 sahte dolar ile 100 dolar ebadının sığdığı toplamda 12 bin sayfadan oluşan ve 12 milyon dolara tekabül edecek özel üretim kağıt ele geçirildi.