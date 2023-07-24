Şehirler farklı olay aynı! İstanbul ve Mersin'de şehir eşkiyaları 2 kadını öldüresiye darp etti





Mersin'de de bir giyim mağazasında A.Y. (19) isimli genç kız, S.G. tarafından yere yatırılıp, tekme ve yumruklarla darbedildi. S.G., gözaltına alınırken, saldırı anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, olayla ilgili yaptığı açıklamada "Kadını darbeden şahıs gözaltına alınmış, saldırıya uğrayan kadının ise tedavi süreci hastanede devam etmektedir" denildi.

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