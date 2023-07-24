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    • Yaşam
    • 24.07.2023 18:02
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    • 24.07.2023 18:09
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    Manisa'da orman yangını! Alevlerin yaklaştığı bir mahalle tahliye edildi

    Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Öte yandan alevlerin yaklaştığı bir mahalle tahliye edildi

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Manisa’da orman yangını! Bir mahalle tahliye edildi

    Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde Hatıplar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    MANİSA'DA ORMAN YANGINI: BİR MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ I VİDEO İZLE



    EKİPLER SEVK EDİLDİ
    İhbar üzerine bölgeye 10 uçak, 19 helikopter, 39 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

    VALİ KARADENİZ: BİR MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ
    Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle Sarısığırlı Mahallesi'nin tahliye edildiğini, Sarıçam Mahallesi'nde ise tedbir alındığını belirtti. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığını aktaran Karadeniz, Sarısığırlı Mahallesi'nde bazı vatandaşların yanan evlerin olduğunu söylediğini, ancak yangından ötürü henüz köye girilip tespit yapılamadığını bildirdi.

    MÜDAHALELER SÜRÜYOR
    Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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