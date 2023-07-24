Danimarka'dan Türkiye'ye gelip eski karısını ve kızını havuzda katletti! O caninin son paylaşımı kan dondurdu: Pişman değilim

CANİ BİRİ DEĞİLMİŞ!

Kızını dünyada anasız babasız bırakmamak için öldürdüğünü belirten Y. T., "Beni tanıyan herkese sesleniyorum. Sakın beni bir cani olarak görmeyin. Bana yapacak başka çare bırakmadılar. Ben kızına kıyacak kadar cani biri değilim. Ama onu anasız babasız tek başına bırakamazdım. Kimin eline kalırdı? Şimdi en azından günahsız cennete gidecek. Hiçbir pişmanlığım yok. 1.5 yılda yaşadığımı bir Allah bilir bir ben bilirim." ifadelerine yer verdi. Teslim olan cani, tutuklandı. (Ali ALTUNTAŞ)

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