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    Danimarka'dan Türkiye'ye gelip eski karısını ve kızını havuzda katletti! O caninin son paylaşımı kan dondurdu: Pişman değilim

    Danimarka’da yaşayan Y. T., 3 yıl önce boşandığı eşi Zübeyde ve kızı Hatice Temur’u tatil yaptığı otelin havuzunda bıçaklayarak katletti. Sosyal medyadan yaptığı “Kızımı anasız babasız bırakamazdım. Günahsız cennete gidecek” paylaşımı ise pes dedirtti

    Baba’cani’!

    Nevşehir'de bir otelde, 3 yıl önce boşandığı karısını ve 6 yaşındaki kızını öldüren Y. T., tutuklandı. Katilin, aynı otelde 1 gece kaldığı ortaya çıktı. Önce eşini katlettiği, sonra da kendisine koşan kızını, boğazını keserek havuza attığı açıklandı. Caninin paylaşımı dehşeti kanıtladı: Kızımı geride bırakmadım!

    Nevşehir Avanos'ta önceki gün akılalmaz bir vahşet meydana geldi. Y. T., Danimarka'da 3 yıl önce boşandığı eski eşi Zübeyde Temur ve 7 yaşındaki kızı Hatice Temur'un Türkiye'ye geldiğini öğrendi. Eski eşi ve kızını adım adım takip etti. Nevşehir Avanos'a geldi. Otelde tatil yapan anne kızın havuz girdiğini fark etti. Peşlerinden gitti. İkisini de bıçaklayarak izini kaybettirdi. Anne ile kızın hayatlarını kaybettiği belirlendi. Polisin her yerde aradığı Y. T.'nin sosyal medya hesabından ardı ardına açıklamalarda bulunduğu tespit edildi.

    CANİ BİRİ DEĞİLMİŞ!
    Kızını dünyada anasız babasız bırakmamak için öldürdüğünü belirten Y. T., "Beni tanıyan herkese sesleniyorum. Sakın beni bir cani olarak görmeyin. Bana yapacak başka çare bırakmadılar. Ben kızına kıyacak kadar cani biri değilim. Ama onu anasız babasız tek başına bırakamazdım. Kimin eline kalırdı? Şimdi en azından günahsız cennete gidecek. Hiçbir pişmanlığım yok. 1.5 yılda yaşadığımı bir Allah bilir bir ben bilirim." ifadelerine yer verdi. Teslim olan cani, tutuklandı. (Ali ALTUNTAŞ)

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    Haberler Yaşam Danimarka'dan Türkiye'ye gelip eski karısını ve kızını havuzda katletti! O caninin son paylaşımı kan dondurdu: Pişman değilim
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