Afyonkarahisar'da katliam gibi kaza! 8 kişinin öldüğü olayda skandal ortaya çıktı: Sürücü ehliyetsizmiş

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istanbul Eseryurt'ta Ş.D., adlı cani, sokak ortasında D.S isimli kadını döverek kanlar içerisinde bıraktı. Saldırgan, talihsiz kadını yerlerde sürükleyerek bir aracın içine attı. 11 suç kaydı bulunan ve kendisine tepki gösteren vatandaşları ölümle tehdit eden şehir eşkıyası, polis tarafından yakalandı. Mersin'de de bir giyim mağazasında A.Y. (19) isimli genç kız, S.G. tarafından yere yatırılıp, tekme ve yumruklarla darbedildi. S.G., gözaltına alınırken, saldırı anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, olayla ilgili yaptığı açıklamada "Kadını darbeden şahıs gözaltına alınmış, saldırıya uğrayan kadının ise tedavi süreci hastanede devam etmektedir" denildi.



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