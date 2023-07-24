Afyonkarahisar'da katliam gibi kaza! 8 kişinin öldüğü olayda skandal ortaya çıktı: Sürücü ehliyetsizmiş

Afyonkarahisar Çay'da tarım işçilerini taşıyan minibüs, önceki akşam sürücüsü B.K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Araç yol kenarındaki şarampole girip, ardından ağaçlara çarptı. 8 işçi, kurtarılamadı.
Ölen Salih ve Ünal Can Akkuş'un kardeş olduğu ve birkaç haftadır kiraz toplama işinde çalıştıkları anlaşıldı. Minibüs şoförü B.K'nın ise 19 yaşında ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.
140 GÜN DAYANABİLDİ
Samsun Çarşamba'da Fikret T. idaresindeki otomobil, 4.5 ay önce Sefa Aktürk'ün (24) kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazada Aktürk ile motosiklette bulunan Seda Sarı (23) ağır yaralandı. Aktürk, kurtarılamadı. Seda Sarı ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 140 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti.
SARI BELA!
İstanbul'da taksici olayları, bitmek bilmedi. Müşteri seçme, yüksek fiyat ve dayak olaylarından sonra, şimdi de kafasına göre zamlı ücret gündeme geldi. İndi-bindi ücretinin hala 40 TL olduğunu söyleyen iki yolcuyla ağız dalaşına giren bir taksici, 75 TL almadan yolcuyu indirmedi. İndi-bindi ücreti olarak taksiciye istediği parayı veren yolcular ise "Vicdanın rahatsa al" dedi.
AH BE KADER!
İstanbul'da AVM'de intihar eden Kader Yıldız (25), mezarında da rahat edemedi!