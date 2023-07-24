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    Afyonkarahisar'da katliam gibi kaza! 8 kişinin öldüğü olayda skandal ortaya çıktı: Sürücü ehliyetsizmiş

    Afyonkarahisar'da 8 kişinin can verdiği feci kaza sonrası 19 yaşındaki sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. İşte sizler için derlediğimiz 24 Temmuz TAKVİM gazetesi haberleri...

    8 canın katili ehliyetsizmiş!

    Afyonkarahisar Çay'da tarım işçilerini taşıyan minibüs, önceki akşam sürücüsü B.K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

    Araç yol kenarındaki şarampole girip, ardından ağaçlara çarptı. 8 işçi, kurtarılamadı.

    Ölen Salih ve Ünal Can Akkuş'un kardeş olduğu ve birkaç haftadır kiraz toplama işinde çalıştıkları anlaşıldı. Minibüs şoförü B.K'nın ise 19 yaşında ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

    140 GÜN DAYANABİLDİ
    Samsun Çarşamba'da Fikret T. idaresindeki otomobil, 4.5 ay önce Sefa Aktürk'ün (24) kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazada Aktürk ile motosiklette bulunan Seda Sarı (23) ağır yaralandı. Aktürk, kurtarılamadı. Seda Sarı ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 140 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti.



    SARI BELA!
    İstanbul'da taksici olayları, bitmek bilmedi. Müşteri seçme, yüksek fiyat ve dayak olaylarından sonra, şimdi de kafasına göre zamlı ücret gündeme geldi. İndi-bindi ücretinin hala 40 TL olduğunu söyleyen iki yolcuyla ağız dalaşına giren bir taksici, 75 TL almadan yolcuyu indirmedi. İndi-bindi ücreti olarak taksiciye istediği parayı veren yolcular ise "Vicdanın rahatsa al" dedi.



    AH BE KADER!
    İstanbul'da AVM'de intihar eden Kader Yıldız (25), mezarında da rahat edemedi!

        İddiaya göre genç kızın ölüme sürükleyen Berkan Y., mermer mozaikleri dağıtıp zarar verdi!



        BİR KİŞİYE 3 MİLYON
        5+1 bilen bir talihli, 3 milyon lira kazandı. 5 bilenler 68 bin 722'şer, 4+1 bilenler 827'şer, 4 bilenler 79'ar, 3+1 bilenler 47'şer, 3 bilenler 13'er, 2+1 bilenler 19'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler 9'ar lira alacak.


        84 MİLYON DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 84 milyon 635 bin lira devretti. 5 bilenler 47 bin 359'ar, 4 bilenler bin 82'şer, 3 bilenler 53'er, 2 bilenler 5'er lira alacak.



            HAİNLERE DARBE
            TSK, 5 güvenlik görevlimizi şehit eden PKK'lı hainleri takibe aldı. J- SİHA ve ANKA-S desteğinde JÖH ve Jandarma Komando Timleri, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu başlattı. Teröristler Rojhat Dilman kod adlı Adem Gürel ile Şoreş Dilok Cilo kod adlı Ahmet Karaboğa etkisiz hale getirildi. Operasyonun devamında teröristlerin kullandığı sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.



            VURUYO'RUS'!
            Rusya, savunma pozisyonundan tekrar saldırıya geçti. Ukrayna'nın tarihi liman kenti Odessa'ya füzeli saldırı gerçekleştirdi. Saldırı dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaparken bölgeden ilk görüntüler de geldi. Gece saatlerinde yapılan füze atışında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4'ü çocuk 19 kişinin de yaralandığı bildirildi. Odessa Askeri Yönetimi, şehirdeki tarihi Spaso - Preobrazhensky Ortodoks katedralinin saldırılar sonucu ağır hasar gördüğünü kaydetti.



            ELLERİNİZ KIRILSIN
            istanbul Eseryurt'ta Ş.D., adlı cani, sokak ortasında D.S isimli kadını döverek kanlar içerisinde bıraktı. Saldırgan, talihsiz kadını yerlerde sürükleyerek bir aracın içine attı. 11 suç kaydı bulunan ve kendisine tepki gösteren vatandaşları ölümle tehdit eden şehir eşkıyası, polis tarafından yakalandı. Mersin'de de bir giyim mağazasında A.Y. (19) isimli genç kız, S.G. tarafından yere yatırılıp, tekme ve yumruklarla darbedildi. S.G., gözaltına alınırken, saldırı anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, olayla ilgili yaptığı açıklamada "Kadını darbeden şahıs gözaltına alınmış, saldırıya uğrayan kadının ise tedavi süreci hastanede devam etmektedir" denildi.

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            Haberler Yaşam Afyonkarahisar'da katliam gibi kaza! 8 kişinin öldüğü olayda skandal ortaya çıktı: Sürücü ehliyetsizmiş
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