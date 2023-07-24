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    • Yaşam
    • 24.07.2023 18:45
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    • 24.07.2023 18:45
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    Adana'da bıçaklı saldırıda yaralanan HÜDA PAR İl Başkanı Salih Demir taburcu edildi

    Adana'da bıçaklı saldırıda yaralanan HÜDA PAR İl Başkanı Salih Demir, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Taburcu edilen Demir'in istirahat için evine geçtiği öğrenildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Saldırıda yaralanan HÜDA PAR İl Başkanı taburcu oldu

    HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'nda 22 Temmuz'da uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanan Salih Demir'in Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

    SALİH DEMİR TABRUCU EDİLDİ

    Taburcu edilen Demir'in istirahat için evine geçtiği öğrenildi.

    OLAYLA İLGİLİ BİR KİŞİ GÖZALTIN ALINMIŞTI

    HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'nda 22 Temmuz'da bıçaklı saldırıya uğrayan İl Başkanı Salih Demir yaralanmış, İl Sekreteri Sacit Pişgin hayatını kaybetmiş, olayla ilgili A.S. gözaltına alınmıştı. Saldırıda yaşamını yitiren Pişgin'in cenazesi dün defnedilmiş, gözaltına alınan zanlı da tutuklanmıştı.

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    Haberler Yaşam Adana'da bıçaklı saldırıda yaralanan HÜDA PAR İl Başkanı Salih Demir taburcu edildi
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