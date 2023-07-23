HAVA DURUMU I Meteoroloji çöl sıcakları için o illeri uyardı! İşte 23 Temmuz Pazar hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile zamanla Marmara'nın kuzeyinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli, Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin'in iç kesimleri, Erzurum ve Ağrı'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmaması, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimleri ile Trakya'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatı kesimleri parçalı bulutlu, yarın (23.07.2023) öğleden sonra Kırklareli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 38°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu