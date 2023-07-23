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    • Yaşam
    • 23.07.2023 09:25
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    • 23.07.2023 09:39
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    HAVA DURUMU I Meteoroloji çöl sıcakları için o illeri uyardı! İşte 23 Temmuz Pazar hava durumu tahmini

    Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Temmuz hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Çöl sıcakları Türkiye'ye giriş yaptı. İstanbul, Antalya ve birçok il için yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı. İşte hava durumu...

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Meteoroloji çöl sıcakları için o illeri uyardı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile zamanla Marmara'nın kuzeyinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli, Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin'in iç kesimleri, Erzurum ve Ağrı'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmaması, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimleri ile Trakya'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    UYARILAR
    Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatı kesimleri parçalı bulutlu, yarın (23.07.2023) öğleden sonra Kırklareli çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 38°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    İSTANBUL °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    EGE
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    DENİZLİ °C, 40°C
    Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 39°C
        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 42°C
        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 41°C
        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 44°C
        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 35°C
        Az bulutlu ve açık

        MERSİN °C, 36°C
        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA °C, 35°C
            Az bulutlu ve açık

            ESKİŞEHİR °C, 36°C
            Az bulutlu ve açık

            KONYA °C, 35°C
            Az bulutlu ve açık

            YOZGAT °C, 31°C
            Az bulutlu ve açık

            BATI KARADENİZ
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 33°C
            Az bulutlu ve açık

            DÜZCE °C, 36°C
            Az bulutlu ve açık

            KASTAMONU °C, 33°C
            Az bulutlu ve açık

            ZONGULDAK °C, 30°C
            Az bulutlu ve açık

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu, Artvin'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                AMASYA °C, 36°C
                Az bulutlu

                SAMSUN °C, 31°C
                Az bulutlu

                TOKAT °C, 34°C
                Az bulutlu

                TRABZON °C, 28°C
                Parçalı ve az bulutlu

                DOĞU ANADOLU
                Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Kars ve Ardahan ile Erzurum ve Ağrı'nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                ERZURUM °C, 30°C
                Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                KARS °C, 29°C
                Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                MALATYA °C, 37°C
                Az bulutlu ve açık

                VAN °C, 29°C
                Parçalı ve az bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR °C, 42°C
                Az bulutlu ve açık

                GAZİANTEP °C, 40°C
                Az bulutlu ve açık

                SİİRT °C, 41°C
                Az bulutlu ve açık

                ŞANLIURFA °C, 42°C
                Az bulutlu ve açık

                DENİZLERDE HAVA
                Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

                KARADENİZ
                Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısının açıkları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 2 ila 4, sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı sabah saatlerinde 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

                MARMARA
                Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

                EGE
                Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, güneyi yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, güneyi yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

                AKDENİZ
                Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

                VAN GÖLÜ
                Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5, ilk saatlerde 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

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                Haberler Yaşam HAVA DURUMU I Meteoroloji çöl sıcakları için o illeri uyardı! İşte 23 Temmuz Pazar hava durumu tahmini
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