Afyonkarahisar'daki 8 kişinin hayatını kaybettiği katliam gibi kazadan korkunç detay! Sürücünün ehliyeti yok!

Kazada dayısının kızı ölen Şener Yener ise, olayın araçlarda daha fazla adam taşıma hırsından kaynaklandığını savundu. Yener, "Olayda para hırsı var. Çavuş bir adam daha götürse kardır diyerek araca dolduruyorlar. 16 kişilik araca 30 kişi bindirilirse olan ölene oluyor. Kimisi sakat kalacak ama ekmek parası ne yapacaksın? Zaten yapanlar da hiçbir zaman ders almıyorlar ki. Sabah ve akşam denetim daha çok olsa bunlar olmaz" diye konuştu.