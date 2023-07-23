Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan trafikte saldırıya uğradı!

BÜ'YÜK' BAŞARI

Konyalı Milli Halterci Tuana Süren (17), ortaokulda arkadaşlarıyla 'yakan top' oynarken hocası tarafından keşfedildi. Attığı topla karşısındaki insanın bir yerini kıracak kadar güce sahip olduğu fark edilen Süren, başladığı halterde 3 yıl gibi bir sürede birçok rekor elde etti. Ailesinin bile "Zaten yapamazsın, kısa sürede bırakırsın, o yükleri kaldıramazsın, hevesini al" dediği genç kız, bu süre içerisinde 2 kez Avrupa ikincisi, 1 kez Dünya Şampiyonu, 1 kez de Dünya üçüncüsü oldu. (TOLGA YANIK)