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    Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan trafikte saldırıya uğradı!

    Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, kazaya karıştı. Trafik magandası, kaza raporu tutulduğu sırada Uzunhan’a saldırdı. Hamstring kasları yırtılan genç stoperin 5-6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. İşte sizler için derlediğimiz 23 Temmuz tarihli yaşam haberleri...

    ’Kas’katı kesildik

    İstanbul Bakırköy'deki Kennedy Caddesi'nde dün otomobiliyle seyir halinde olan Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, 3 aracın yer aldığı zincirleme kazaya karıştı. Kazanın ardından yakın noktada bulunan benzinliğe geçen taraflar, burada rapor tutulurken tartıştı. Şiddetlenen olay, yerini kavgaya bıraktı. Sürücülerden F.B., genç stopere saldırdı. Uzunhan, kavga sırasında yaralanarak hastaneye kaldırıldı. F.B. gözaltına alındı. Trafik magandasının "Darp, hakaret, kasten yaralama" suçlarından adli makamlara sevk edileceği açıklandı. Hamstring kaslarında yırtık meydana gelen Uzunhan'ın 5-6 ay sahalardan uzak kalacağı ortaya çıktı. Beşiktaş Kulübü, olayla ilgili hukuki işlem başlatma kararı aldı.



    YARDIM 'SMA'NI
    Asrın felaketinde evlerini ve yakınlarını kaybeden aileler hayatta kaldıklarına şükrederken, çocuklarının SMA hastalığıyla ikinci depremi yaşadı. Malatya'da depremden bir ay sonra dünyaya gelen Zümra bebek ve Hatay'da 11 aylık Güneş bebek, tedavi olmayı bekliyor. Devam eden kampanyalarda Güneş bebeğin yüzde 35, Zümra bebeğin ise yüzde 20'de olduğu öğrenildi. (MUSTAFA KAYA)

    BÜ'YÜK' BAŞARI
    Konyalı Milli Halterci Tuana Süren (17), ortaokulda arkadaşlarıyla 'yakan top' oynarken hocası tarafından keşfedildi. Attığı topla karşısındaki insanın bir yerini kıracak kadar güce sahip olduğu fark edilen Süren, başladığı halterde 3 yıl gibi bir sürede birçok rekor elde etti. Ailesinin bile "Zaten yapamazsın, kısa sürede bırakırsın, o yükleri kaldıramazsın, hevesini al" dediği genç kız, bu süre içerisinde 2 kez Avrupa ikincisi, 1 kez Dünya Şampiyonu, 1 kez de Dünya üçüncüsü oldu. (TOLGA YANIK)


        BU HAİN ARTIK ÖZGÜR DEĞİL
        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın Gara bölgesinde başarılı bir operasyona daha imza attı. 2019 yılında Manavgat, Muğla, Mersin ve Hatay'da meydana gelen ormanların yakılması talimatını veren PKK/ KCK-YPS Türkiye Sorumlusu Özgür Alparslan'ı takibe aldı. Ormanları yakmak için "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" adlı hain kuruluşun lideri olan Özgür Şoreş kod adlı PKK'lı teröristi ortadan kaldırdı.

        EKONOMİK REFORM İLİŞKİLLENDİ İSTİYO'RUS'
        Rusya Lideri Vladimir Putin'e yakınlığı ile bilinen Rus milyarder Oleg Deripaska, Kremlin'e seslendi. Piyasa ekonomisine tam geçişi önerdi. "Rusya'nın, serbest piyasa ekonomisine uygun politikaları hayata geçirmesi gerekiyor. Devlet ile iş dünyası arasında güvene dayalı ve öngörülebilir bir politika izlenmesi şart. Devlet kapitalizmini unutup yeni bir sayfa açma ve normal devlet yaşamına geçme zamanı geldi. Bu belki de Rusya için son şans" dedi. Şimdi gözler, Putin'e çevrildi.


        KATLİAM GİBİ KAZA
        Afyonkarahisar Çay'da tarım işçilerini taşıyan minibüs, dün sürücüsü B.K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç yol kenarındaki şarampole girip ardından ağaçlara çarptı. Devrilen minibüste can pazarı yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, adeta zamana karşı yarıştı. S.A. (15), Ü.C.A. (19), G.B. (60), M.C. (65), N.T. (63), H.K (51) ve P.B. (60), kurtarılamadı. 14 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.




            70 MİLYON DEVRETTİ
            6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 70 milyon 11 bin 513 lira devretti. 5 bilenler 1 milyon 202 bin 96 lira, 4 bilenler 3 bin 16 lira, 3 bilenler 205 lira, 2 bilenler 21 lira alacak.

            DANİMARKA'DAN GELDİ, EŞİ VE KIZINI İNFAZ ETTİ
            Danimarka'da yaşayan Yaşar Timur (53), Türkiye'ye tatile gelen 3 yıl önce boşandığı Zübeyde Timur ile kızları Hatice Timur'un (7) izlerini sürdü. Nevşehir'in Avanos ilçesinde kaldıklarını öğrenen Timur, dün otelin havuzunda hem eşini hem de kızını bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından Timur, polisi arayarak teslim oldu.

            OTELDE YANGIN ÇIKTI İKİ TURİST CAN VERDİ
            Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki butik otelde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Feci olayda, otelden çıkamayan iki Lübnanlı turist hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerde turistlerin eşyalarını toplarken dumandan etkilenerek banyoda hayatlarını kaybettiği belirlendi.

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            Haberler Yaşam Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan trafikte saldırıya uğradı!
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