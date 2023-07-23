Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan trafikte saldırıya uğradı!

İstanbul Bakırköy'deki Kennedy Caddesi'nde dün otomobiliyle seyir halinde olan Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, 3 aracın yer aldığı zincirleme kazaya karıştı. Kazanın ardından yakın noktada bulunan benzinliğe geçen taraflar, burada rapor tutulurken tartıştı. Şiddetlenen olay, yerini kavgaya bıraktı. Sürücülerden F.B., genç stopere saldırdı. Uzunhan, kavga sırasında yaralanarak hastaneye kaldırıldı. F.B. gözaltına alındı. Trafik magandasının "Darp, hakaret, kasten yaralama" suçlarından adli makamlara sevk edileceği açıklandı. Hamstring kaslarında yırtık meydana gelen Uzunhan'ın 5-6 ay sahalardan uzak kalacağı ortaya çıktı. Beşiktaş Kulübü, olayla ilgili hukuki işlem başlatma kararı aldı.
YARDIM 'SMA'NI
Asrın felaketinde evlerini ve yakınlarını kaybeden aileler hayatta kaldıklarına şükrederken, çocuklarının SMA hastalığıyla ikinci depremi yaşadı. Malatya'da depremden bir ay sonra dünyaya gelen Zümra bebek ve Hatay'da 11 aylık Güneş bebek, tedavi olmayı bekliyor. Devam eden kampanyalarda Güneş bebeğin yüzde 35, Zümra bebeğin ise yüzde 20'de olduğu öğrenildi. (MUSTAFA KAYA)
BÜ'YÜK' BAŞARI
Konyalı Milli Halterci Tuana Süren (17), ortaokulda arkadaşlarıyla 'yakan top' oynarken hocası tarafından keşfedildi. Attığı topla karşısındaki insanın bir yerini kıracak kadar güce sahip olduğu fark edilen Süren, başladığı halterde 3 yıl gibi bir sürede birçok rekor elde etti. Ailesinin bile "Zaten yapamazsın, kısa sürede bırakırsın, o yükleri kaldıramazsın, hevesini al" dediği genç kız, bu süre içerisinde 2 kez Avrupa ikincisi, 1 kez Dünya Şampiyonu, 1 kez de Dünya üçüncüsü oldu. (TOLGA YANIK)