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    • 23.07.2023 12:29
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    Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'a trafikte saldırıya uğradı: 6 ay sahalardan uzak kalabilir! Saldırı görüntüleri ortaya çıktı

    Son dakika haberi! Beşiktaş forması giyen genç stoper Emrecan Uzunhan trafikte magandaların saldırısına uğradı. Genç oyuncunun 4 ile 6 ay arasında sahalardan uzak kalabileceği ifade edildi. Beşiktaş Kulübü, savunma oyuncusu Emrecan Uzunhan'ın karıştığı trafik kazası sonrası saldırıya uğradığını ve uyluk arka adale grubu tendon bölgesinde 4. derece hasar tespit edildiğini açıkladı. Uzunhan'ın darbedildiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emrecan Uzunhan'ı, Bakırköy'de trafik kazası sonrası çıkan tartışmada darbeden şüpheli gözaltına alındı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Beşiktaşlı futbolcu trafikte saldırıya uğradı!

    Beşiktaş'ın genç oyuncularından Emrecan Uzunhan, trafik magandalarının saldırısına uğradı. Genç futbolcunun saldırı sonrası kaslarında yırtılma meydana geldiği öğrenildi.



    Emrecan Uzunhan'ın uzun süre sahalardan uzak kalma ihtimalinin olduğu belirtildi.

    Bakırköy'de ufak çaplı bir trafik kazasına karışan Emrecan Uzunhan'ın kazanın diğer tarafındaki kişiler tarafından saldırıya uğradığı kaydedildi.

    Emrecan Uzunhan'ın hastaneye kaldırıldığı ve ilk tespitlere göre hamstring kaslarında yırtılma meydana geldiği aktarıldı. Genç oyuncunun 4 ile 6 ay arasında sahalardan uzak kalabileceği ifade edildi.

        4. DERECE HASAR TESPİT EDİLDİ
        Beşiktaş Kulübü, savunma oyuncusu Emrecan Uzunhan'ın karıştığı trafik kazası sonrası saldırıya uğradığını ve uyluk arka adale grubu tendon bölgesinde 4. derece hasar tespit edildiğini açıkladı.

        Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Emrecan Uzunhan, bugün maddi hasarla sonuçlanan zincirleme trafik kazasına karışmış, kazanın ardından yapılan tutanak tutma işlemi sırasında bir trafik magandasının saldırısına uğramıştır. Saldırının ardından Acıbadem Bakırköy Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesi neticesinde, uyluk arka adale grubu tendon yapışma bölgesinde (biseps femoris, semimembranosus) 4. derece hasar saptanan oyuncumuzun cerrahi tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuz Emrecan Uzunhan'a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Menfur saldırıyla ilgili başlatılan adli sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı ifade eder, Emrecan Uzunhan'a acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

        AKARYAKIT İSTASYONUNDA SALDIRI ANI KAMERADA
        Uzunhan'ın darbedildiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.


        Görüntülerde, şüphelinin akaryakıt istasyonundaki futbolcuya, koşarak yumrukla saldırdığı görülüyor.

        2 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ
        Galatasaray altyapısında futbola başlayan Emrecan Uzunhan daha sonra İstanbulspor'da oynadı. Beşiktaş, 2022-2023 sezonu başında 2 milyon euro karşılığında genç oyuncunun bonservisini aldı. Emrecan Uzunhan geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Antalyaspor'da geçirdi.



            22 yaşındaki stoperin Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Emrecan Uuzunhan'ın güncel piyasa değeri 1 milyon 600 bin euro. Genç oyuncu, Beşiktaş formasıyla 6 maça çıktı.



            BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA
            Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Emrecan Uzunhan, bugün maddi hasarla sonuçlanan zincirleme trafik kazasına karışmış, kazanın ardından yapılan tutanak tutma işlemi sırasında bir trafik magandasının saldırısına uğramıştır. Saldırının ardından Acıbadem Bakırköy Hastanesinde yapılan MR görüntülemesi neticesinde, uyluk arka adale grubu tendon yapışma bölgesinde 4'üncü derece hasar saptanan oyuncumuzun cerrahi tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.



            MAGANDA GÖZALTINA ALINDI
            Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emrecan Uzunhan'ı, Bakırköy'de trafik kazası sonrası çıkan tartışmada darbeden şüpheli gözaltına alındı. Sahil Kennedy Caddesi'ndeki benzin istasyonunun önünde Uzunhan yönetimindeki otomobilin de aralarında bulunduğu üç araç maddi hasarlı trafik kazasına karıştı.



                Kaza tutanağı tanzimi sırasında taraflardan F.B ile Uzunhan arasında tartışma çıktı. Tartışma esnasında Uzunhan'ı darbedip sözlü hakarette bulunan F.B, olay yerinden ayrıldı. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli F.B'yi gözaltına aldı.

                Şüphelinin, işlemlerinin ardından "darp", "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



                TFF'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
                Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe ve Galatasaray, trafik kazası sonrası saldırıya uğrayan Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

                TFF'nin paylaşımında "Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emrecan Uzunhan'ın geçirdiği maddi hasarlı trafik kazasının ardından yapılan tutanak tutma işlemi sırasında bir trafik magandasının saldırısına uğradığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Cerrahi tedavisine başlanan Emrecan Uzunhan'a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor; Emrecan'a, ailesine, yakınlarına ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.



                FENERBAHÇE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
                Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün üzücü bir kaza geçiren ve sonrasında saldırıya uğrayan genç futbolcu Emrecan Uzunhan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşanan saldırı olayını kınıyor, Emrecan'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.



                    GALATASARAY'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
                    Galatasaray'ın paylaşımında ise "Trafik kazası geçiren ve saldırıya uğrayan Beşiktaş'ın profesyonel futbolcusu Emrecan Uzunhan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve bu şiddete sebep olan kişileri esefle kınıyoruz." görüşlerine yer verildi.



                    TRABZONSPOR'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
                    Trabzonspor paylaşımında, "Beşiktaş'ın profesyonel futbolcusu Emrecan Uzunhan'ın geçirdiği trafik kazası sonrası magandaların saldırısına uğradığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Emrecan'a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

                    Süper Lig'in diğer kulüpleri de Emrecan Uzunhan için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

                    EMRECAN'DAN İLK AÇIKLAMA
                    Sosyal medya hesabından olayın ardından açıklama yapan Emrecan Uzunhan, "Arayan, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. İyi ki varsınız" paylaşımını yaptı.

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