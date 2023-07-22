Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan'a trafikte saldırıya uğradı: 6 ay sahalardan uzak kalabilir! Saldırı görüntüleri ortaya çıktı





TRABZONSPOR'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Trabzonspor paylaşımında, "Beşiktaş'ın profesyonel futbolcusu Emrecan Uzunhan'ın geçirdiği trafik kazası sonrası magandaların saldırısına uğradığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Emrecan'a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.



Süper Lig'in diğer kulüpleri de Emrecan Uzunhan için geçmiş olsun mesajı paylaştı.



EMRECAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından olayın ardından açıklama yapan Emrecan Uzunhan, "Arayan, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. İyi ki varsınız" paylaşımını yaptı.

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