Afyonkarahisar'da katliam gibi kaza! Devrilen minibüsteki 7 tarım işçisi öldü, 14 kişi yaralandı

Afyonkarahisar Valiliği de sosyal medya hesabından trafik kazasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sultandağı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve Çay ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin soruşturması devam etmektedir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın da Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne kaldırılan yaralıları ziyaret ettiği bildirildi.