Yürekleri burkan tesadüf! Otomobil tırın altına girdi: Ölen kişinin kuzeni olduğunu gören sürücü sinir krizi geçirdi

Akılalmaz kaza, önceki gece saat 01.30 sıralarında Bursa İnegöl'deki Bursa-Ankara kara yolunda yaşandı. Bayram Uras (41) yönetimindeki otomobil, İnegöl'den Bursa yönüne gitmek üzere yola çıktı. Ancak bu sırada akaryakıt istasyonuna giriş yapmak için yavaşlayan Uğur Can Uras'ın (22) kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Korkunç kazada, TIR'ın altına giren Bayram Uras, araçta sıkıştı. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi çağırıldı.
Ekipler, Uras'ı sıkıştığı araçtan çıkarmak için çok çalıştı. Çalışmalara katılan TIR şoförü Uğur Can Uras ise kurtarmaya çalıştığı kişinin amcasının oğlu olduğunu anlayınca büyük şok yaşadı. Araçtan çıkarılan Uras, götürüldüğü hastanede kurtarılamadı. Gözaltına alınan TIR şoförü, "İstasyona girmek için yavaşlayıp sinyal verdim. O sırada bir araç arkadan çarptı. Kurtarmaya çalıştığım sürücünün, amcamın oğlu olduğunu görünce gözlerime inanamadım. Kuzenim olması beni çok üzdü" ifadesini kullandı.