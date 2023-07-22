Yürekleri burkan tesadüf! Otomobil tırın altına girdi: Ölen kişinin kuzeni olduğunu gören sürücü sinir krizi geçirdi

Ekipler, Uras'ı sıkıştığı araçtan çıkarmak için çok çalıştı. Çalışmalara katılan TIR şoförü Uğur Can Uras ise kurtarmaya çalıştığı kişinin amcasının oğlu olduğunu anlayınca büyük şok yaşadı. Araçtan çıkarılan Uras, götürüldüğü hastanede kurtarılamadı. Gözaltına alınan TIR şoförü, "İstasyona girmek için yavaşlayıp sinyal verdim. O sırada bir araç arkadan çarptı. Kurtarmaya çalıştığım sürücünün, amcamın oğlu olduğunu görünce gözlerime inanamadım. Kuzenim olması beni çok üzdü" ifadesini kullandı.

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