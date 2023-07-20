Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 20.07.2023 19:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.07.2023 19:09
    ABONE OL

    Taipei’de şoke eden olay! Kafasına 17. kattan klima düştü! Talihsiz genç hayatını kaybettti

    Tayvan’ın başkenti Taipei’de üniversite öğrencisi, kafasına 17. kattan klima düşmesi sonucu hayatını kaybetti.Klimanın kurulumunu yapan Li soyisimli işçinin gözaltına alındığı ve hakkında “adam öldürme” suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kafasına 17. kattan klima düşen genç hayatını kaybetti

    Tayvan'ın başkenti Taipei'de kaldırımda yürüyen 21 yaşındaki üniversite öğrencisinin kafasına 17. kattan 30 kg ağırlığındaki klima düştü. Bir anda yere yığılan kıza çevredeki vatandaşlar yardım ederken olay yerine ambulans çağrıldı.

    ÖĞRENCİ HAYATINI KATBETTİ

    Soyadının Huang olduğu öğrenilen öğrenci, olay yerinde hayatını kaybetti. Klimanın kurulumunu yapan Li soyisimli işçinin gözaltına alındığı ve hakkında "adam öldürme" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, klimanın düştüğü binadaki tüm montaj çalışmalarının durdurulduğu aktarıldı. Tayvan Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurulum sürecinde güvenlik düzenlemelerinin ihlal edilmesi durumunda, işçinin işvereninin Mesleki Güvenlik ve Sağlık Yasası uyarınca 9 bin 648 dolara kadar para cezasına çarptırılabileceği duyuruldu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Hangi Kredi
    Haberler Yaşam Taipei’de şoke eden olay! Kafasına 17. kattan klima düştü! Talihsiz genç hayatını kaybettti
        loading
        SON DAKİKA