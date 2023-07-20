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    • Yaşam
    • 20.07.2023 19:51
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    • 20.07.2023 19:51
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    Freni boşalan kamyon yoldan çıktı: 1 yaralı

    BURSA’nın İnegöl ilçesinde yokuş aşağı seyir halindeyken freni boşalan kamyon yoldan çıktı. Bankete çarparak duran kamyonun sürücüsü Murat Onur Kurt (28) yaralandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Freni boşalan kamyon yoldan çıktı: 1 yaralı

    Kaza saat 17.30 sıralarında İnegöl Mobilya Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Murat Onur Kurt yönetimindeki 11 AR 535 plakalı kamyonun yokuş aşağı inerken freni boşaldı.

    KAMYON BANKETE ÇARPARAK YOLDAN ÇIKTI

    Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon bankete çarparak yoldan çıktı. Yaralanan sürücü, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

    KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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