Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 23.07.2023 06:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.07.2023 06:25
    ABONE OL

    Kocaeli'de kan donduran olay: Parkta tartıştığı kişi tarafından bıçakla öldürüldü

    Son dakika haberi! Kocaeli'nin Derince ilçesinde Kaptan Kırdudu (26), parkta tartıştığı kişi tarafından bıçakla öldürüldü. Kaçan şüpheli aranıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Parktaki tartışma kanlı bitti!

    Olay, gece saatlerinde Derince Yenikent Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi üzerindeki Mimar Sinan Parkı'nda meydana geldi.

    Parkta bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hareketsiz yatan kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.



    Polis ekiplerinin olay yeri ve bölgede yaptığı ilk inceleme sonucunda, parkta ölü bulunan kişinin isminin Kaptan Kırdudu olduğu, kimliği belirsiz kişi tarafından çıkan tartışma sonrası bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.


        Kırdudu'nun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.



        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Ekrem İmamoğlu’nun sağ kolu devrede!
        Haberler Yaşam Kocaeli'de kan donduran olay: Parkta tartıştığı kişi tarafından bıçakla öldürüldü
            loading
            SON DAKİKA