Kocaeli'de kan donduran olay: Parkta tartıştığı kişi tarafından bıçakla öldürüldü

Parkta bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hareketsiz yatan kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.