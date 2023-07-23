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    • Yaşam
    • 23.07.2023 08:38
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    • 23.07.2023 08:38
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    Küçükçekmece'de feci kaza: 2 ölü

    Küçükçekmece, D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobil önce bariyerlere ardından ise meyve yüklü kamyonete çarptı. Kaza sonucunda otomobil içerisinde bulunan sürücü Mecit Yıldırım (20) ile Uğur Torlak (25) hayatını kaybetti.

    DHA
    Küçükçekmece’de feci kaza: 2 ölü

    Kaza, saat 06.00 sıralarında Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Mecit Yıldırım'ın(20) kullandığı 34 GGR 673 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce bariyerlere ardından ise 34 EKF 15 plakalı meyve yüklü kamyonete çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Mecit Yıldırım ve yanındaki arkadaşı Uğur Torlak (25) otomobil içerisinde sıkıştı.

    Kamyonet sürücüsü ile çevredeki sürücülerin ihbarı üzeri olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede otomobil sürücüsü Mecit Yıldırım ve yanındaki arkadaşı Uğur Torlak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
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