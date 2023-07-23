Küçükçekmece’de feci kaza: 2 ölü

Kamyonet sürücüsü ile çevredeki sürücülerin ihbarı üzeri olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede otomobil sürücüsü Mecit Yıldırım ve yanındaki arkadaşı Uğur Torlak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.