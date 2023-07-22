CZN Burak'ın babası İsmail Özdemir sessizliğini bozdu ortalık karıştı: Deprem bölgesindeki yardımları reklam için yaptı

OĞLUM REKLAM PEŞİNDE

Sosyal medyadan yayınladığı yemek videolarıyla adını duyuran CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, babası tarafından dolandırıldığını iddia etti, "CZN Burak isim hakkını sattı" diyerek mahkemeye başvurdu. Baba İsmail Özdemir ise oğlunun iddiasını yalanlayarak sert tepki gösterdi.

İddiaların ardından bir açıklama yapan İsmail Özdemir, oğluna ve eski eskine sitem etti.

'ANNESİNİN GENLERİNİ ALMIŞ'

İsmail Demir, "Burak 'Babam beni dolandırdı' diyor. Hiç alakası yok dolandırmayla... Deprem bölgesindeki yardımları da hep reklam için yaptı, içinden gelerek yapmadı. Annesinin genlerini almış.

Sosyal medyasını da ben sağladım, 2 sene öncesine kadar Burak diye bir şey yoktu" şeklinde konuştu. 'CZN Burak' olarak bilinen Burak Özdemir, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak, babası tarafından dolandırıldığı iddiasını ortaya atmıştı. Yemek videolarında sürekli gülmesiyle tanınan Burak Özdemir, babasıyla olan tüm ilişkilerini koparmış, yeni restoranını açmak için garajdaki lüks araçlarını satılığa çıkarmıştı. Aslen Hataylı olan Burak Özdemir'in, deprem bölgesine elinden geldiğince yardım yapmaya çalışınca babasıyla arasının açıldığı iddia edilmişti. Baba İsmail Özdemir'in ise yardımları engellemek istediği öne sürülmüştü. Tek başına yeni bir sayfa açmak için kolları sıvayan CZN Burak, babası tarafından isim haklarının satıldığını öğrenince mahkemenin yolunu tutmuştu. Çağlayan Adliyesi'nde görülecek ilk duruşma ise Eylül ayında gerçekleştirilecek.