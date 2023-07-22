TDK’nın “çi börek” güncellemesi Eskişehirli vatandaş ve esnafları sevindirdi!

Türk Dil Kurumu (TDK), 18 kelimenin yazımında değişikliğe gitti. Bunlar arasında Eskişehir'in yaygın lezzetlerinden biri de yer aldı. 'Çiğ börek' yazılışı 'çi börek' olarak değiştirildi. Eskişehirli esnaf ve vatandaşlar, değişiklik kararından memnun olduğunu ifade ederken, tabelaların da son değişikliğe göre yenileneceği belirtildi. 35 yıllık çi börek ustası Necati Aslan, "Çi börek lezzetli börek anlamına geliyor. Doğru olan yazılış çi börek. Yumuşak g'siz çi börek. Çi, ayrı bir kelime. Tabeladaki yazıyı da ileride düzelteceğiz" dedi. Bir başka çi börek ustası Hasım Kara ise böreğin Tatarca'daki asıl adının farklı olduğunu savunarak, "Esasında böreğin ismi ne çiğ börek ne çi börek. Tatarca'da böreğin esas ismi şığ börek. Ne yazarsak yazalım, gelenler 'çi börek yemeye geldik' diyor" şeklinde konuştu. Vatandaşlardan İbrahim Şener de "Yumuşak g'nin kaldırılması dilimizin sadeleştirilmesi, kelimelerin daha kolay söylenmesi bakımından faydalı olmuş. Kelime hem kısaltıldı hem de aslına dönmüş oldu" ifadesini kullandı.

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