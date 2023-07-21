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    Güzel oyuncu Bergüzar Korel'den çarşaflı genç kıza hakaret eden kadına açtı ağzını yumdu gözünü: Ben de senin gibilerden tiksiniyorum

    Bergüzar Korel, başörtülü genç kıza “Çarşafın değiyor. Tiksiniyorum senden” diyen kişiye sosyal medyadan tepki gösterdi: Ben de senden tiksiniyorum... İşte sizler için derlediğimiz 21 Temmuz tarihli Takvim gazetesi yaşam haberleri

    Takvim
    Ber’güzel’ tepki!

    Tepki İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, yurt dışında yaşasa da Türkiye'nin gündemini de yakında takip ettiğini gösterdi. Geçtiğimiz gün Bursa'da otobüste yolculuk eden bir kadın, aynı otobüste yolculuk eden tesettürlü genç bir kıza, "Çarşafın bana temas ediyor. Tiksiniyorum sizden" diye bağırmıştı.

    O tartışma anlarını cep telefonu ile kaydeden bir kişi, görüntüleri sosyal medyada yayınlayınca kadına tepki yağdı. Çirkin ifadeleri kullanan kadına bir tepki de oyuncu Korel'den geldi. Oyuncu, "Ben de senin gibilerden tiksiniyorum. Hâlâ üzerimizdeki kumaş parçasının miktarıyla uğraşan kendinde bu hakkı görenler! Bi' bitmediniz." diyerek tepki gösterdi.

    ÖNCE HAPİS SONRA TAHLİYE
    Muğla Seydikemer'de Kezban Çelik (31), evine gelen arkadaşı Ömer Karaca'yı (32) sarkıntılık yaptığı iddiasıyla av tüfeğiyle katletti. Hakkında müebbet hapis cezası istendi. Mahkeme, haksız tahrik ve iyi hal indirimi verdi. 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Çelik için yurt dışı yasağı koyan mahkeme heyeti, tahliyesine de karar verdi. Acılı baba Bayram Karaca ise "Olayı istinafa taşıyacağız. Gerçek adaletin yerine geleceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.



        MELTEM RÜZGARI
        Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Şerife Yılmaz, ailesinin çiftliğindeki ineklerle sohbet etti. Meltem adlı ineğe, "Meltem hadi gel selfie çekelim" diye seslendi. Çağrıyı duyar duymaz koşarak gelen inek, cep telefonu kamerasına poz verdi. Genç kız, bu görüntüye servis etti. Sosyal medyada milyonun üzerinde kişi tarafından beğenildi.



        İSTANBUL İMAMI KISKIVRAK
        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir'de bir adrese baskın düzenledi. Operasyonda FETÖ Silahlı Terör Örgütü'nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında İstanbul imamı olan M.G. yakalandı. G.'nin örgütün üst düzey isimlerinden Adil Öksüz ve Kemal Batmaz ile 7 farklı hat üzerinden çok sayıda irtibatının bulunduğu öğrenildi.

        İYİ 'HAV'ADİS
        İstanbul Valiliği, 39 ilçede sokak köpekleri operasyona başlattı. Büyükşehir Belediyesi, 39 ilçe kaymakamlığı, 39 ilçe belediyesi ve Tarım İlçe Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda, "Sokak hayvanları toplanıp tedavi edildikten sonra kısırlaştırılacak" uyarısı yapıldı...

            UFUKTA SAĞLIK VAR
            Başarılı oyuncu Ufuk Özkan'ın 2. derecede siroz rahatsızlığı nedeniyle karaciğer nakli sırasına girdiği ortaya çıkmış, ünlü oyuncu için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca devreye girmişti.

            Medipol Hastanesi'nde tedavi gören 48 yaşındaki Özkan'ın durumunun iyiye gittiği, her şey yolunda giderse organ nakline gerek kalmayacağı, ilaç tedavisine devam edeceği öğrenildi. Bu durum nedeniyle Özkan'ın hayranları, sosyal medyada mutluluk tweet'leri attı.

            MANŞ DENİZİ
            Dünyanın en zorlu parkurlarında yüzen Deniz Kayadelen, en büyük hayalini gerçekleştirdi. İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 15 saat 8 dakikada yüzerek adını bir kez daha tarihe yazdırdı. Dalgalara karşı 57 km. yüzen başarılı yüzücü, Manş Denizi'ni geçen kadınlarda 5'inci Türk, genelde ise 17'nci yüzücü oldu.

                PARKİN-SON
                Özbek Azizbek Ramanov 20 yaşındayken Parkinson'a yakalandı. Yıllarca hastalığıyla savaştı. Ancak Parkinson'un yol açtığı titremeler nedeniyle hayatı kabusa dönen genç 4 yıl sonra soluğu Türkiye'de aldı. Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ali Zırh'ın yaptığı operasyonla Ramanov, sağlığına kavuştu. Doç. Dr. Zırh, "Çok nadir olgularda, Parkinson benzeri bulgular parkin-son çocuklarda ve genç adölesanlarda da görülebilir. O hastalarımızdan biri de Azizbek. 4 yıldır gerekenler yapıldı. Yüksek doz ilacın etkisini taklit eden bir tedavi yöntemi şarttı. Yani beyin pili ameliyatı. Her şey istediğimiz gibi" dedi.


                80 MİLYON DEVRETTİ
                6 Bilen çıkmayınca 80 milyon 863 bin lira devretti. 5 bilenler 46 bin 499'ar, 4 bilenler bin 20'şer, 3 bilenler 53'er, 2 bilenler 6'şar lira alacak.

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                Haberler Yaşam Güzel oyuncu Bergüzar Korel'den çarşaflı genç kıza hakaret eden kadına açtı ağzını yumdu gözünü: Ben de senin gibilerden tiksiniyorum
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