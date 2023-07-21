Güzel oyuncu Bergüzar Korel'den çarşaflı genç kıza hakaret eden kadına açtı ağzını yumdu gözünü: Ben de senin gibilerden tiksiniyorum

PARKİN-SON

Özbek Azizbek Ramanov 20 yaşındayken Parkinson'a yakalandı. Yıllarca hastalığıyla savaştı. Ancak Parkinson'un yol açtığı titremeler nedeniyle hayatı kabusa dönen genç 4 yıl sonra soluğu Türkiye'de aldı. Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ali Zırh'ın yaptığı operasyonla Ramanov, sağlığına kavuştu. Doç. Dr. Zırh, "Çok nadir olgularda, Parkinson benzeri bulgular parkin-son çocuklarda ve genç adölesanlarda da görülebilir. O hastalarımızdan biri de Azizbek. 4 yıldır gerekenler yapıldı. Yüksek doz ilacın etkisini taklit eden bir tedavi yöntemi şarttı. Yani beyin pili ameliyatı. Her şey istediğimiz gibi" dedi.