Güzel oyuncu Bergüzar Korel'den çarşaflı genç kıza hakaret eden kadına açtı ağzını yumdu gözünü: Ben de senin gibilerden tiksiniyorum

Tepki İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, yurt dışında yaşasa da Türkiye'nin gündemini de yakında takip ettiğini gösterdi. Geçtiğimiz gün Bursa'da otobüste yolculuk eden bir kadın, aynı otobüste yolculuk eden tesettürlü genç bir kıza, "Çarşafın bana temas ediyor. Tiksiniyorum sizden" diye bağırmıştı.
O tartışma anlarını cep telefonu ile kaydeden bir kişi, görüntüleri sosyal medyada yayınlayınca kadına tepki yağdı. Çirkin ifadeleri kullanan kadına bir tepki de oyuncu Korel'den geldi. Oyuncu, "Ben de senin gibilerden tiksiniyorum. Hâlâ üzerimizdeki kumaş parçasının miktarıyla uğraşan kendinde bu hakkı görenler! Bi' bitmediniz." diyerek tepki gösterdi.
ÖNCE HAPİS SONRA TAHLİYE
Muğla Seydikemer'de Kezban Çelik (31), evine gelen arkadaşı Ömer Karaca'yı (32) sarkıntılık yaptığı iddiasıyla av tüfeğiyle katletti. Hakkında müebbet hapis cezası istendi. Mahkeme, haksız tahrik ve iyi hal indirimi verdi. 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Çelik için yurt dışı yasağı koyan mahkeme heyeti, tahliyesine de karar verdi. Acılı baba Bayram Karaca ise "Olayı istinafa taşıyacağız. Gerçek adaletin yerine geleceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.