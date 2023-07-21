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    Çılgın Sayısal Loto Diyarbakır'ı vurdu! Makinaya attığı 20 lira sayesinde 247 milyon lira kazandı

    Diyarbakır'ın sayılı zenginlerinden biriydi, iflas etti... İzmir'e ardından Ankara'ya yerleşti, yapamadı doğduğu topraklara geri döndü. 20 liraya oynadığı Sayısal Loto'ya 60 lira çıktı, o parayı da makineye oynattı. Sonuç; tarihin en büyük ikramiyelerinden 247 milyon lirayı kazandı...

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    Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde Çılgın Sayısal Loto kuponu ile dev ikramiyeyi kazanan Fevzi Badıkan, hayatının en mutlu günlerini yaşıyor.

    Kentin en zenginlerinden biriydi, yaptığı yatırımlar karşılığını bulamayınca iflas etti. Fevzi Badıkan için zor günler başladı. Kenti terk etti, İzmir'e yerleşti. Yapamadı, yeni evi Ankara oldu. Ailesiyle birlikte büyük çabalar harcasa da, doğduğu topraklar onu çağırıyordu. Bir sabah, ailesine, "Haydi, kaderimiz Diyarbakır. Geri dönüyoruz" dedi. Daha sonra birkaç kez şans oyunları oynadı. Geçen hafta 20 liralık Sayısal Loto'yu tercih etti, 60 lira kazandı. Sonra 60 lirasını makineye oynattı. 5 - 30 - 55 - 62 - 66 – 78 rakamlarının onu zengin edeceğinden habersizdi. 17 Temmuz çekilişinde 247 milyon 659 bin 481 TL'lik ikramiyeyi kazanan Fevzi Badıkan hala bu duruma inanamıyor. İstanbul'da çeki alan yeğeni Şükrü Badıkan, "Aşiretiz. Çok zor günler geçirdi. Çok büyük bir rakam. Silvan'da fabrika kuracağız" dedi.

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    Haberler Yaşam Çılgın Sayısal Loto Diyarbakır'ı vurdu! Makinaya attığı 20 lira sayesinde 247 milyon lira kazandı
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