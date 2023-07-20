Ceren Türkiye'yi ağlattı! En büyük hayali voleybolcu olmaktı: "Hayalin gerçek oldu"





Zehra maç sonrasında, "Ceren'in formasıyla sahaya çıkmak istedim. Ceren'in "Hayalim Zehra Güneş olmak" açıklamasını bu şekilde öğrenmek hem hayatımda aldığım en üzücü hem de en gurur duyduğum yorumlardan biri oldu. Keşke tanışabilseydik. Umarım bir yerlerden beni görüyordur ve birazcık da olsa mutlu olmuştur" demişti.



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