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    Ceren Türkiye'yi ağlattı! En büyük hayali voleybolcu olmaktı: "Hayalin gerçek oldu"

    Zehra Güneş, Milletler Ligi şampiyonluğunu Hatay’daki depremde hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ceren Topal’a adamıştı. Talihsiz genç kızın antrenörü de duygusal bir paylaşım yaptı: Ah Ceren’im sen melek oldun gittin ama hayalin gerçek oldu. Bu Güneş batmayacak.”

    Batmayan ’güneş’

    FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımının yıldızı Zehra Güneş, Hatay'daki depremde yaşamını yitiren voleybolcu Ceren Topal'a adadı. Milli voleybolcunun ardından bir paylaşım da Ceren Topal'ın hocası Mehmet Bekmez'den geldi. Hatay Voleybol Gençlik ve Spor Kulübü hocası, "Ah Ceren'im sen melek oldun gittin ama hayalin gerçek oldu.


    Şimdi seni Tüm dünya tanıyor, bizi tanıyor... Ceren sürekli, 'Hocam bir gün ben de Zehra Güneş gibi olacağım' derdi. Ceren gerçekten özel bir yetenekti" dedi. Vakıfbank'ın başarılı milli oyuncusu Güneş, geçen sezon oynanan Lodz maçı öncesi yapılan saygı duruşuna depremde hayatını kaybeden R.K. Hatay Voleybol Kulübü oyuncusu Ceren Topal'ın isminin yazılı olduğu formayla çıkmıştı.



    Zehra maç sonrasında, "Ceren'in formasıyla sahaya çıkmak istedim. Ceren'in "Hayalim Zehra Güneş olmak" açıklamasını bu şekilde öğrenmek hem hayatımda aldığım en üzücü hem de en gurur duyduğum yorumlardan biri oldu. Keşke tanışabilseydik. Umarım bir yerlerden beni görüyordur ve birazcık da olsa mutlu olmuştur" demişti.

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    Haberler Yaşam Ceren Türkiye'yi ağlattı! En büyük hayali voleybolcu olmaktı: "Hayalin gerçek oldu"
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