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    Caravaggio'nun tablosuna değer biçilemiyor! Tabloya milyonluk teklif...

    İtalyan ressam Caravaggio'nun 1597'de tavana yaptığı tabloya hala değer biçilemiyor. Dünyanın en pahalı evi Villa Aurora için iki işadamı 400 milyon Euro teklif etti. Ancak bu teklif reddedildi. İşte sizler için derlediğimiz 20 Temmuz tarihli yaşam haberleri....

    Villa ’euro’!

    İtalya'nın başkenti Roma'da 2 kez açık artırmaya çıkan dünyanın en pahalı evi Villa Aurora alıcı bulamamıştı. 487 milyon euro istenen bu özel mülk için iki Hintli iş adamının 400 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu iddia edildi. Villanın bu kadar değerli olmasının nedeni ise, İtalyan ressam Caravaggio'nun 1597 tarihli freskini barındırması.

    İtalyan basınında yer alan haberler göre, evin talipleri arasında Bill Gates ve Brunei Sultanı da yer almıştı ama her iki zengin de 350 milyon euro civarında teklifler sunmuştu.

    2,75 metrekarelik küçük bir odanın tavanını kaplayan Caravaggio'nun Villa Aurora duvar resmi, yarı saydam bir kürenin etrafında toplanmış üç tanrıyı Jüpiter, Neptün ve Plüton konu ediniyor. İtalya Kültür Bakanlığı tarafından yaptırılan bir bilirkişi incelemesine göre, duvar resmi odayı simya laboratuvarı olarak kullanacak olan kardinal Francesco Maria Del Monte tarafından 1597'de yaptırıldı.


    MENÜDE 'DAYAK' VAR
    Ünlü şef Danilo Zanna, Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinde bulunan restoranının önünde saldırıya uğradı. İddiaya göre 2 eski çalışan işten çıkarıldıkları gerekçesiyle Danilo Zanna'nın yanına giderek tartışma çıkardı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle işletme zincirinin İzmir şube müdürü darp edildi. İş yeri çalışanlarının araya girmesiyle kavga sona erdi. Danilo Zanna, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan tatsız olaydan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Çok şükür iyiyim ama müdürümüze yapılan saldırıya müdahale etmek zorunda kaldım. Gerekli şikayetleri emniyet güçlerimize ileteceğiz." ifadesini kullandı.



        HAYRAN KABUSU
        Ünlü oyuncu Cemre Baysel'in başı takıntılı bir hayranı tarafından belaya girdi. 24 yaşındaki oyuncu, kendisini kaçıracağını söyleyen hayranını şikayet etti. Baysel, 'Tüm kişisel bilgilerimi ele geçirmiş. Adresimi, kimlik numaramı ve ailemle ilgili her şeyi biliyor. Onunla istediği zaman buluşmazsam ailemi öldüreceğini söylüyor. Yardım edin" dedi. (Dilek YAMAN DEMİR)

        KLİMA DUASI
        Tüm Türkiye'de sıcaklık rekorları kırıldı. Adana'da termometreler, 40 dereceyi aştı. Çukurova'da bir grup vatandaş ise klimanın icat edilişinin 121. yıl dönümü nedeniyle Amerikalı mühendis Willis Haviland Carrier anısına tatlı dağıttı. Carrier için dua edenlerden Mehmet Saygın, "Klima olmasaydı çok sıkıntı yaşardık, uyuyamazdık" dedi.



        CİNAYETE 'GELİN!'
        İstanbul Esenyurt'ta Umut Erkut, önceki gece 3 katlı binada tartıştığı eşine bıçak çekti. Bunu duyan baba Mustafa Erkut, eve giderek gelinini korumaya çalıştı. Oğluyla tartışmaya başladı. Babası tarafından bıçaklanan Umut Erkut, bina boşluğuna çıkarak aşağı doğru inmeye çalıştı. Ancak yere yığılarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Mustafa Erkut, tutuklandı.



            BAŞKAN İYİ RÜYALAR
            ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in kurulmasının 75. yıl dönümü nedeniyle, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'u Beyaz Saray'da ağırladı. Görüşme sırasında Biden'ın davranışları ise yine gündem yarattı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Biden'ın konuşma yaptığı sırada uyuyakalıp konuşamaması, Herzog'u ve salondakileri şoka uğrattı...



            HAVAYA HASRET MİLYARDER
            Ghislaine Maxwell, sevgilisi Jeffrey Epstein'e küçük kız bulduğu için 20 yıl ceza aldı. Florida'daki FCI
            Tallahassee Hapishanesi'ne kapatıldı. Dünyanın en pahalı restoranlarının müdavimi olan Maxwell, hapis hayatına alışamadı. Sürekli iki günlük çorba içmek zorunda bırakıldı. İntihar etmemesi için de özel önlemler alındı...



            1.8 MILYON DEVRETTI
            5+1 BİLEN çıkmayınca bir milyon 882 bin lira devretti. 5 bilenler 9 bin 231'er, 4+1 bilenler bin 59'ar, 4 bilenler 86'şar, 3+1 bilenler 50'şer, 3 bilenler 13'er, 2+1 bilenler 20'şer, 1+1 ve 0+1 bilenler 9'ar lira alacak.



            67 MİLYON DEVRETTİ
            6+JOKER bilen çıkmayınca 67 milyon 548 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 2 milyon 870 bin 668'er, 4 bilenler 3 bin 324'er, 3 bilenler 219'ar, 2 bilenler 21'er lira alacak.

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            Haberler Yaşam Caravaggio'nun tablosuna değer biçilemiyor! Tabloya milyonluk teklif...
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