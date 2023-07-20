Caravaggio'nun tablosuna değer biçilemiyor! Tabloya milyonluk teklif...

İtalya'nın başkenti Roma'da 2 kez açık artırmaya çıkan dünyanın en pahalı evi Villa Aurora alıcı bulamamıştı. 487 milyon euro istenen bu özel mülk için iki Hintli iş adamının 400 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu iddia edildi. Villanın bu kadar değerli olmasının nedeni ise, İtalyan ressam Caravaggio'nun 1597 tarihli freskini barındırması.
İtalyan basınında yer alan haberler göre, evin talipleri arasında Bill Gates ve Brunei Sultanı da yer almıştı ama her iki zengin de 350 milyon euro civarında teklifler sunmuştu.
2,75 metrekarelik küçük bir odanın tavanını kaplayan Caravaggio'nun Villa Aurora duvar resmi, yarı saydam bir kürenin etrafında toplanmış üç tanrıyı Jüpiter, Neptün ve Plüton konu ediniyor. İtalya Kültür Bakanlığı tarafından yaptırılan bir bilirkişi incelemesine göre, duvar resmi odayı simya laboratuvarı olarak kullanacak olan kardinal Francesco Maria Del Monte tarafından 1597'de yaptırıldı.
MENÜDE 'DAYAK' VAR
Ünlü şef Danilo Zanna, Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinde bulunan restoranının önünde saldırıya uğradı. İddiaya göre 2 eski çalışan işten çıkarıldıkları gerekçesiyle Danilo Zanna'nın yanına giderek tartışma çıkardı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle işletme zincirinin İzmir şube müdürü darp edildi. İş yeri çalışanlarının araya girmesiyle kavga sona erdi. Danilo Zanna, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan tatsız olaydan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Çok şükür iyiyim ama müdürümüze yapılan saldırıya müdahale etmek zorunda kaldım. Gerekli şikayetleri emniyet güçlerimize ileteceğiz." ifadesini kullandı.