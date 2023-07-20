Caravaggio'nun tablosuna değer biçilemiyor! Tabloya milyonluk teklif...

İtalyan basınında yer alan haberler göre, evin talipleri arasında Bill Gates ve Brunei Sultanı da yer almıştı ama her iki zengin de 350 milyon euro civarında teklifler sunmuştu.

2,75 metrekarelik küçük bir odanın tavanını kaplayan Caravaggio'nun Villa Aurora duvar resmi, yarı saydam bir kürenin etrafında toplanmış üç tanrıyı Jüpiter, Neptün ve Plüton konu ediniyor. İtalya Kültür Bakanlığı tarafından yaptırılan bir bilirkişi incelemesine göre, duvar resmi odayı simya laboratuvarı olarak kullanacak olan kardinal Francesco Maria Del Monte tarafından 1597'de yaptırıldı.