Bungalov tatili yapmak isteyenleri dolandırdı! Parasını isteyen kişilere öyle bir ses kaydı attı ki...

Sapanca son günlerde bungalov dolandırıcılığıyla adından sıkça söz ettiriyor.
Dolandırıcılar, Sapanca Turizm Derneği Başkanı Berrin Yılmazer'in sahibi olduğu turizm acentesinin Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) kayıt numarasını ve acentesinin ismini kullanarak Instagram hesabı açtı. Hesaba, Sapanca'daki farklı bungalov işletmelerine ait bungalovların görselleri konuldu.
GÜNLÜK 2 BİN 500 LİRA ÜCRET KONULDU
85 bine yakın kişinin takip ettiği hesaptan, olmayan bungalovlar günlük 2 bin 500 liraya pazarlandı. Çok sayıda kişi, TÜRSAB referansı verilen bu paylaşımlara aldanarak tatil için sözde işletmecilerle anlaştı ve para yatırdı.