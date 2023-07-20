Bungalov tatili yapmak isteyenleri dolandırdı! Parasını isteyen kişilere öyle bir ses kaydı attı ki...

'TELEFONLARIMIZ HİÇ SUSMUYOR'

Sapanca Turizm Derneği Başkanı Berrin Yılmazer, kendisine ait turizm acentesinin ismi ve TÜRSAB kayıt numarasının kullanıldığını ifade ederek, "Tatilciler mutlaka rezervasyon öncesi ödeme yapmadan mutlaka işletmenin TÜRSAB belgesini sorgulasın ve işletmenin sabit telefon numarasından arama yaparak teyit alsınlar. Telefonlarımız hiç susmuyor. Rezervasyon yaptırdığını iddia eden tatilciler ödeme sonrası bilgi almak için bizi arıyorlar. Arayanların sayısı sabahtan beri 100 kişiyi buldu." ifadelerini kullandı.

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