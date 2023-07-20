Artvin'de duyanları şaşkına çeviren veren anons: Derede ayak parçası bulundu

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karşıköy'deki dere kenarında öğle saatlerinde balık tutan Mehmet Şimşek, suda kopmuş insan ayağı olduğunu fark etti.

Şimşek'in ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.