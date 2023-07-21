Bungalov tatili yapmak isteyenleri dolandırıp bu ses kaydını attı: "Yedim parayı, yok"

Son yıllarda bungalov turizmi popüler hale gelerek yaygınlaştı. Her yıl on binlerce kişi tarafından kullanılan Sapanca'daki turistik bungalovlar, dolandırıcıların da hedefi oldu. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, Sapanca Turizm Derneği Başkanı Berrin Yılmazer'in acente bilgilerini kullanarak açılan sosyal medya hesabı üzerinden, günlüğü 2 bin 500 liraya sahte bungalov tatili satarak dolandırıcılık yapan kişinin, parasını isteyenlere Whatsapp'tan gönderdiği ses kaydı hayrete düşürdü. İşte detaylar...