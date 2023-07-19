Son dakika: Gaziantep'te korkutan orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Orman yangını, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi kırsal Durmuşlar Mahallesi ile Hamidiye Mahallesi arasındaki ormanlık alanda çıktı.
GAZİANTEP'TE ORMAN YANGINI: MÜDAHALE SÜRÜYOR I VİDEO İZLE
BÖLGEDEN YOĞUN DUMANLAR YÜKSELİYOR
Yangının kısa sürede büyümesi ve bölgeden yoğun dumanların yükselmesi üzerine olay yerine yangın söndürme helikopterleri ile uçakları sevk edildi.
MÜDAHALE YOĞUN ŞEKİLDE SÜRÜYOR
Yangın söndürme çalışmalarında 3 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz, 6 su tankı, 6 ilk müdahale aracı ve 80 personel görev aldı.