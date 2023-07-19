Dünya yanıyor! Dereceler 52’yi aştı...

Dünya sıcakların etkisi altına girdi. 100 kentte sıcaklar rekor seviyelere yükseldi. Çeşitli ülkelerde 48 saatte 104 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de Çanakkale'deki yangın günlerce devam etti. Yunanistan'daki orman yangını nedeniyle 1200 çocuk yaz kampından tahliye edildi. Atina ve çevresinde 81 noktadan alevler yükseldi. Kanada'daki orman yangınlarının dumanından ABD'de 70 milyon kişi etkilendi.
İsviçre ve İspanya'daki yangınlar önlenemedi. Avrupa'nın birçok bölgesinde sıcaklığın 50 dereceyi göreceği bildirildi. İran'ın Bojnurd ve Meşhed kentlerinde hava kirliliği nedeniyle devlet kurumları tatil edildi. İskoçya Dış Hebridler'de kıyıya vuran 55 balinanın öldüğü bildirildi. İtalyan meteorolog Giulio Betti ise sıcaklıkların Yunanistan, Türkiye ve Balkanlar'da da zirveye ulaşacağını söyledi.
KANSERi YEN'ECEM'
Diyarbakır'da Ecem Alan (20), 7 yıl önce karın ağrısı ve halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrolde, lösemi olduğu anlaşıldı. Tam 2 yıl boyunca kemoterapi tedavisine alındı. Saçları dökülen, üzüntüsüne rağmen mücadeleden vazgeçmeyen Alan, 5 yıl süren takip ve tedavinin ardından güzel haberi aldı. Amansız hastalığı yenmeyi başardı.