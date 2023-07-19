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    Dünya yanıyor! Dereceler 52’yi aştı...

    Sıcak hava dalgası, Akdeniz havzası, ABD ve Japonya’yı esir aldı. 100 kentte neredeyse termometreler patladı. Dereceler 52’yi bile aştı. İşte sizler için derlediğimiz 19 temmuz tarihli yaşam haberleri...

    Dünya yanıyor

    Dünya sıcakların etkisi altına girdi. 100 kentte sıcaklar rekor seviyelere yükseldi. Çeşitli ülkelerde 48 saatte 104 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de Çanakkale'deki yangın günlerce devam etti. Yunanistan'daki orman yangını nedeniyle 1200 çocuk yaz kampından tahliye edildi. Atina ve çevresinde 81 noktadan alevler yükseldi. Kanada'daki orman yangınlarının dumanından ABD'de 70 milyon kişi etkilendi.

    İsviçre ve İspanya'daki yangınlar önlenemedi. Avrupa'nın birçok bölgesinde sıcaklığın 50 dereceyi göreceği bildirildi. İran'ın Bojnurd ve Meşhed kentlerinde hava kirliliği nedeniyle devlet kurumları tatil edildi. İskoçya Dış Hebridler'de kıyıya vuran 55 balinanın öldüğü bildirildi. İtalyan meteorolog Giulio Betti ise sıcaklıkların Yunanistan, Türkiye ve Balkanlar'da da zirveye ulaşacağını söyledi.

    KANSERi YEN'ECEM'
    Diyarbakır'da Ecem Alan (20), 7 yıl önce karın ağrısı ve halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrolde, lösemi olduğu anlaşıldı. Tam 2 yıl boyunca kemoterapi tedavisine alındı. Saçları dökülen, üzüntüsüne rağmen mücadeleden vazgeçmeyen Alan, 5 yıl süren takip ve tedavinin ardından güzel haberi aldı. Amansız hastalığı yenmeyi başardı.



        İMZA SAATİ
        Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, Inter Miami'de karar kıldı. Fort Lauderdale kentindeki DRV PNK Stadyumu'nda yaklaşık 20 bin taraftarın katıldığı törende, 2025 yılının sonuna kadar sözleşme imzaladı. Messi, takımın sahiplerinden eski futbolcu David Beckham'ın da katıldığı törende adeta şov yaptı. Kolundaki ünlü bir marka saati, göz kamaştırdı. Saatin değerinin, 500 bin euro olduğu hatırlatıldı...

        ALTIN VURUŞ
        Kripto para borsası Thodex'le insanları 357 milyon lira dolandıran Faruk Fatih Özer'in, Anadolu 9. Ağır Ceza'da yargılanmasına devam edildi. Savcı, "Özer'in yurt dışına kaçmasıyla çok sayıda kişiyi mağdur ettiğini, toplamda 356 milyon 980 bin zarara uğramalarına sebep olduğunu" belirtti. Bu paranın bir bölümünü, 52 kilo altına çevirdiğinin belirlendiğini kaydetti. Özer ile kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer'in "Dolandırıcılık" ve "Para aklama" suçlarından 40 bin 462 yıla kadar hapsini istedi. Duruşma ertelendi.



        MADALYONUN ÖTEKİ YÜZÜ
        Konya'da dar gelirli bir ailede büyüyen Sabriye Gür (23), birçok spor dalı ile uğraştıktan sonra, 2013'te kick boksla tanıştı. Antrenör Mehmet Güçlü'nün de desteği ile bu sporda hızla merdivenleri tırmandı. Daha ilk yılında Türkiye Şampiyonu olmaya başardı. Sonraki yıllarda da bu istikrarını sürdüren Gür, hem Türkiye şampiyonluklarına hem de Avrupa ikinciliğine uzandı. 'Kadınlar yapamaz' algısını bir kez daha kırdı.


        GÜZELGÜN DEĞİLMİŞ!
        İstanbul Kadıköy'de yürek yakan, cinayetten farksız bir trafik kazası yaşandı. Her sabah olduğu gibi grubuyla sahil gezisi yapmak için sabah 05.00'te buluşmaya giden usta bisikletçi Doğanay Güzelgün'e (51) polis denetiminden kaçtığı ileri sürülen siyah otomobil çarptı. Bisikletin ikiye bölündüğü kazada Güzelgün hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü ise peşine düşen bir bisikletliden kurtulmayı başarıp yaya olarak kayıplara karıştı. Sürücünün yerine suçu üstlenmeye gelen bir kişi ile yanındaki kadın gözaltına alındı. Otomobilde uyuşturucu madde bulundu. Kaçan sürücünün 'torbacı' denilen sokak satıcısı olduğu iddia edildi. Bisiklet dünyası yasa boğulurken, gözlerinin önünde 'ağabey' dedikleri Güzelgün'ün yakın bir arkadaşı olay anını anlattı: Acı bir fren sesi duyuldu ve Doğanay abimizi kaybettik."



            TOPRAK OLDU
            Antalya Aksu ilçesinde yaşayan Aygül Çelik, önceki gün bir yaşındaki kızı Toprak'ı, Aksu Semt Polikliniği'ne götürdü. Bir süre sonra yavrusunu, yatağında hareketsiz halde yatarken bulduğunu öne sürdü. Burada yapılan muayenede öldüğü belirlenen bebeğin, vücudunda morluklar ve darp izlerine rastlandı. Doktorların ihbarıyla gözaltına alınan Aygül Çelik, bebeğini darp etmediğini iddia etti. Bunun üzerine bir aydır birlikte yaşadığı sevgilisi Ahmet Ö.'de çalıştığı otelde gözaltına alındı.



            ACI HABER GELDİ
            Hakkari'deki Cilo Buzulları bölgesinde zaman geçirirken şelaleye yakın bir noktada yaşanan çökme nedeniyle kaybolan öğretmen Mehmet Aydın ile memur Hakime Koç'un cesetlerine ulaşıldı. Feci olayda 2 saat ölümle burun buruna yaşayan ama sağ kurtarılan Gülay ve Kemal Avcu, arkadaşlarını kaybetmenin acısını yaşadıklarını söyledi.

            KEMANIN DOKTORU
            İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesi öğrencisi İrem Sezginer, henüz 9 yaşında çalmaya başladığı kemandan hiç vazgeçmedi, sanat tutkusu ile eğitimi bir arada sürdürerek örnek bir başarı hikayesi yazdı. Stajyer hekim olarak İEÜ Medical Point Hastanesi'nde tıp eğitimini sürdüren Sezginer, bunun yanı sıra Mozart Akademi Gençlik ve Senfoni Orkestrası'nın sanatçısı olarak da konserlere katılıyor. Keman sevdası sayesinde İEÜ'nün sağladığı sanat bursundan da yararlanan Sezginer, "Keman; beni dinlendiriyor, bana enerji aşılıyor. Kesinlikle sanattan besleniyor, güç alıyorum. Çocukken, hem doktor olmayı hem de çok iyi keman çalmayı hayal ederdim. Şu anda çocukluk hayallerimi yaşadığım için mutluyum" dedi. ( Ertan GÜRCANER)



            FİLMLER SİNEMADA İZLENİR
            Tom Cruise, filmleri sinema için çekmenin hâlâ kârlı bir iş olduğunu dile getiriyor. Yeni film 'Görevimiz Tehlike VII'nin hasılatı, harcanan paranın neredeyse tamamını çıkarttı. 235 milyon dolarlık hasılatın, 1.5 milyar doları aşacağına dikkat çekildi. Cruise, "Bu tabloya şaşırmadım. Çünkü film sinemada izlenir" dedi.



            77 MİLYON DEVRETTİ
            6 Bilen çıkmayınca 76 milyon 948 bin lira devretti. 5 bilenler 33 bin 131'er, 4 bilenler 995'er, 3 bilenler 55'er, 2 bilenler 6'şar lira alacak.

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            6 milyon kişiye fark ’zam’anı
            Haberler Yaşam Dünya yanıyor! Dereceler 52’yi aştı...
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