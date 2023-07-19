Dünya yanıyor! Dereceler 52’yi aştı...





İMZA SAATİ

Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, Inter Miami'de karar kıldı. Fort Lauderdale kentindeki DRV PNK Stadyumu'nda yaklaşık 20 bin taraftarın katıldığı törende, 2025 yılının sonuna kadar sözleşme imzaladı. Messi, takımın sahiplerinden eski futbolcu David Beckham'ın da katıldığı törende adeta şov yaptı. Kolundaki ünlü bir marka saati, göz kamaştırdı. Saatin değerinin, 500 bin euro olduğu hatırlatıldı...

ALTIN VURUŞ

Kripto para borsası Thodex'le insanları 357 milyon lira dolandıran Faruk Fatih Özer'in, Anadolu 9. Ağır Ceza'da yargılanmasına devam edildi. Savcı, "Özer'in yurt dışına kaçmasıyla çok sayıda kişiyi mağdur ettiğini, toplamda 356 milyon 980 bin zarara uğramalarına sebep olduğunu" belirtti. Bu paranın bir bölümünü, 52 kilo altına çevirdiğinin belirlendiğini kaydetti. Özer ile kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer'in "Dolandırıcılık" ve "Para aklama" suçlarından 40 bin 462 yıla kadar hapsini istedi. Duruşma ertelendi.