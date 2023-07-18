En mutlu gün kana bulanmıştı, damat ilk kez konuştu! Kurşun yağdırdılar...

"DÜĞÜN EVİNE VEYA CENAZE EVİNE BASKIN YAPILMAZ"

Fotoğrafçı M.Y.'yi daha önceden tanımadığını ve aralarında herhangi bir husumet olmadığını ifade eden Esen, "Bana ateş edenin kim olduğunu bilmiyorum, silahlarla gelmişlerdi. Galiba fotoğrafçı diğer taraftan sıkıyordu, bana sıkan ağabeyi de olabilir, pek göremedim. Hepsi silahlı gelmişti.

4-5 kişi evin önüne gelmişlerdi, aşağıda bulunan 4 yolu da arabalarla kapatmışlardı, takviye şeklinde gelmişlerdi. Kurşunları bitince kaçıp gittiler. Adalet yerini bulsun, bu durum yanlarına kalmasın. Düğün evine veya cenaze evine baskın yapılmaz, gavur gavura yapmaz" şeklinde konuştu.