En mutlu gün kana bulanmıştı, damat ilk kez konuştu! Kurşun yağdırdılar...

Olay, iki gün önce gece saat 01.00 sıralarında Orhangazi Mahallesi'nde bulunan bir düğünde başladı. İddiaya göre, damat Güven Esen, anlaştığı düğün salonunun fotoğrafçısı M.Y.'ye, çekilen fotoğrafları kimseye satmamasını, parasını toplu olarak kendisinin vereceğini söyledi.
Ancak iddiaya göre M.Y., çektiği fotoğrafları satmakta ısrar edince tartışma çıktı. Tartışmanın ardından taraflar düğün salonundan ayrıldı ancak silahını alarak damadın evine kardeşiyle giden M.Y., düğün sahipleriyle kavga etti. Yaşanan tartışma sonrasında M.Y., kapının önünde bekleyenlerin üzerine ateş etti.
Açılan ateşte, damadın sağdıcı Ömer Torun ile amcası İdris Esen hayatını kaybetti. Damat Güven Esen, damadın babası Abdurrahman Esen, damadın kardeşi Yusuf Esen ile komşularının 9 yaşındaki oğlu B.G. yaralandı. Ömer Torun'un cenazesi dün kılınan namazın ardından defnedildi. İdris Esen'in cenazesinin ise bugün toprağa verileceği bildirildi.
Güven Esen'in amcası ve arkadaşının ölümünden haberi olmadığı, ailesinin üzülmemesi için durumu kendisinden sakladığı öğrenildi. Damadın kardeşi Yusuf Esen ile komşularının 9 yaşındaki oğlu B.G.'nin de hastanedeki tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.