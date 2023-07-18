Eski koca dehşeti: 2 çocuk annesi genç kadının başına gelmeyen kalmadı! Seni öldürür göl kenarına...

Azerbaycan uyruklu Ravana Agayeva (35), sosyal medya üzerinden tanıştığı A.M.A. (37) ile 13 sene önce evlendi. Çiftin bu evlilikten 2 çocukları dünyaya geldi. Çift, evlenmelerinin ardından mutlu bir hayat sürerken, Ravana Agayeva hamile kaldıktan bir süre sonra eşi A.M.A. işten çıkartıldı ve sorunlar başladı.

HAMİLEYKEN DAYAK YEDİ

İddiaya göre A.M.A., işten çıkartıldıktan sonra hamile eşini ufak sorunlarda dahi dövmeye ve tehdit etmeye başladı. Ancak genç kadın bir an olsun eşini bırakmadı. Çiftin ilk çocuğu dünyaya geldikten sonra da sorunlar devam etti ancak bu sefer de genç kadın çocuğu olduğu için evi terk etmedi. Agayeva, 3 buçuk yıl sonra tekrar hamile kaldı ancak eşi bu süreçte de kendisine şiddet uyguladı.