Büyük 'Kar'los! Tenisin yeni prensi Türk kebabıyla beslendi...

Londra'da yapılan tenis turnuvası Wimbledon tek erkekler final maçında, İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, Sırp yıldız Novak Djokovic'i son sette 3-2 ile yıktı. Tenisin prensliğine ulaştı.
Şampiyonluk kupasını da İngiltere Prensesi Kate Middleton'un elinden aldı. Turnuva ödülü olarak 3 milyon dolar kazandı. Ardından Louis Vuitton, Calvin Klein, Nike, BMW ve Rolex'le toplam 35 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.
Bir anda spor gündeminin ilk sırasına çıkan 20 yaşındaki İspanyol raket, mütevazı hayatından vazgeçmek istemediğini de açıkladı. İspanya'nın güneyindeki Murcia yakınlarında bulunan El Palmar'da büyük ortağı Türk olan Turquesa Kebab&Pizza dükkanının üzerindeki bir dairede ailesiyle hayatına devam edeceğini anlattı. Yaklaşık 200 bin euro olan 110 metrekarelik mütevazi dairede yaşamayı sevdiğini hatırlattı. "Önümüzdeki günler ne gösterir bilmiyorum. Ben bugün ailem sayesinde başarılıyım" ifadesini kullandı. Fit fiziğiyle dikkat çeken Alcaraz'ın haftanın 3 günü, sürekli 5 dolarlık Türk kebabı yediği ortaya çıktı.