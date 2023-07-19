Büyük 'Kar'los! Tenisin yeni prensi Türk kebabıyla beslendi...

Bir anda spor gündeminin ilk sırasına çıkan 20 yaşındaki İspanyol raket, mütevazı hayatından vazgeçmek istemediğini de açıkladı. İspanya'nın güneyindeki Murcia yakınlarında bulunan El Palmar'da büyük ortağı Türk olan Turquesa Kebab&Pizza dükkanının üzerindeki bir dairede ailesiyle hayatına devam edeceğini anlattı. Yaklaşık 200 bin euro olan 110 metrekarelik mütevazi dairede yaşamayı sevdiğini hatırlattı. "Önümüzdeki günler ne gösterir bilmiyorum. Ben bugün ailem sayesinde başarılıyım" ifadesini kullandı. Fit fiziğiyle dikkat çeken Alcaraz'ın haftanın 3 günü, sürekli 5 dolarlık Türk kebabı yediği ortaya çıktı.

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