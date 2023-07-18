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    • Yaşam
    • 18.07.2023 11:21
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    • 18.07.2023 11:35
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    Antalya'da kan donduran olay! Bebeği döve döve öldürdüler...

    Antalya'nın Aksu ilçesinde kanepeden düşmesi sonucu rahatsızlandığı öne sürülerek annesi tarafından Aksu Semt Polikliniği'ne götürülen bebek, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bebekle ilgili ortaya atılan darp iddiası ise yürekleri sızlattı.

    takvim.com.tr
    AA
    AJANSLAR
    Bebeği döve döve öldürdüler...

    Olay, Antalya'nın Aksu ilçesi Cihadiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki tek katlı evde meydana geldi. Ahmet Ö. yaklaşık 1 ay önce 1 kız çocuğu annesi Aygül Ç. ile birlikte yaşamaya başladı. Bir otelde çalıştığı öğrenilen ve elektrikli motosiklet satarak geçimini sağlayan Ahmet Ö. ile Aygül Ç.'nin zaman zaman tartıştığı iddia edildi.

    Antalya'nun Cihadiye Mahallesi'nde yaşayan A.Ç. 1 yaşındaki bebeği Toprak Ç'yi kanepeden düşmesi sonucu rahatsızlandığını öne sürerek Aksu Semt Polikliniği'ne götürdü.

    Öğle saatlerinde kızı Toprak Ç.'nin yatağında hareketsiz şekilde yattığını gören Aygül Ç., bebeği Aksu Semt Polikliği'ne götürdü. Vücudunda darptan kaynaklandığı üzerinde durulan morluklar olan bebek, poliklinikteki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Durumun bildirilmesi üzerine semt polikliğine gelen polis ekipleri anne Aygül Ç.'yi hastanede, Ahmet Ö.'yü de çalıştığı iş yerinde gözaltına aldı. Toprak Ç.'nin cansız bedeni ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

    Cenazenin alındığı sırada polis ekipleri basın mensuplarının görüntü almasını engellemek için önce cenaze aracının yerini değiştirdi ardından hastanenin çıkış kapısıyla araç arasına çarşaf asarak paravan yaptı.

        GERİYE YIKANMIŞ KIYAFETLERİ KALDI
        Anne Aygül Ç. ve Ahmet Ö. ifadeleri için polis merkezine götürüldü. İkilinin yaşadığı evin sahibi Ümmü Kalay, çiftin mahallede pek görünmediğini, Aygül Ç.'nin de önceki eşinin cezaevinde olduğunu söyledi. Mahalle muhtarı Ali Gönül de olayı duyunca üzüldüğünü söyledi. Ahmet Ö.'nün sık sık mahalle kahvesine gelen sessiz ve kendi halinde biri olduğunu belirten muhtar Gönül, "Kadın öldürmüş diye duydum. Darp izleri vardı. Adam işteymiş zaten. Ahmet Ö. sessizdi. Sürekli kahveme gelirdi. Kavgacı biri değildi. Kadının önceki eşi cezaevindeymiş, Ahmet Ö. kadını kaçırmış birlikte yaşıyorlardı" dedi.

        Öte yandan tek katlı evin içerisinde eski eşyaların olması dikkati çekti.

        Kapı girişinde çok sayıda elektrikli motosiklet bulunan evin bahçesinde ise Toprak Ç.'den geriye pembe renkli kuruması için asılan kıyafetlerin kaldığı görüldü.
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            Türk Telekom
            Haberler Yaşam Antalya'da kan donduran olay! Bebeği döve döve öldürdüler...
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