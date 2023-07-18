Antalya'da kan donduran olay! Bebeği döve döve öldürdüler...

Olay, Antalya'nın Aksu ilçesi Cihadiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki tek katlı evde meydana geldi. Ahmet Ö. yaklaşık 1 ay önce 1 kız çocuğu annesi Aygül Ç. ile birlikte yaşamaya başladı. Bir otelde çalıştığı öğrenilen ve elektrikli motosiklet satarak geçimini sağlayan Ahmet Ö. ile Aygül Ç.'nin zaman zaman tartıştığı iddia edildi.
Antalya'nun Cihadiye Mahallesi'nde yaşayan A.Ç. 1 yaşındaki bebeği Toprak Ç'yi kanepeden düşmesi sonucu rahatsızlandığını öne sürerek Aksu Semt Polikliniği'ne götürdü.
Öğle saatlerinde kızı Toprak Ç.'nin yatağında hareketsiz şekilde yattığını gören Aygül Ç., bebeği Aksu Semt Polikliği'ne götürdü. Vücudunda darptan kaynaklandığı üzerinde durulan morluklar olan bebek, poliklinikteki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Durumun bildirilmesi üzerine semt polikliğine gelen polis ekipleri anne Aygül Ç.'yi hastanede, Ahmet Ö.'yü de çalıştığı iş yerinde gözaltına aldı. Toprak Ç.'nin cansız bedeni ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
Cenazenin alındığı sırada polis ekipleri basın mensuplarının görüntü almasını engellemek için önce cenaze aracının yerini değiştirdi ardından hastanenin çıkış kapısıyla araç arasına çarşaf asarak paravan yaptı.