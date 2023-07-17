Düğün fotoğrafçısı en mutlu günü kana buladı: 2 ölü 4 yaralı!

Olay, gece 01.00 sıralarında Orhangazi mahallesinde bulunan bir düğünde başladı. İddiaya göre damat Güven E. anlaştığı düğün salonunun fotoğrafçısı M.Y.'ye, çekilen fotoğrafları kimseye satmamasını, parasını toplu olarak kendisi vereceğini söyledi.
Ancak iddiaya göre fotoğrafçılık yapan M.Y. çektiği fotoğrafları satmakta ısrar edince tartışma çıktı. Tartışmanın ardından taraflar düğün salonundan ayrıldı. Ancak silahını alarak damadın evine giden M.Y. kapının önünde bekleyenlerin üzerine ateş etti.
Açılan ateşte, damadın sağdıcı Ömer Torun ile amcası İdris Esen hayatını kaybetti. Damat Güven E., damadın babası Abdurrahman E. damadın kardeşi Yusuf E. ile komşularının 9 yaşındaki oğlu B. G. yaralandı.
GÖRGÜ TANIKLARI OLAYI ANLATTI
Olayı anlatan görgü tanıklarından Mehmet Sait Atahan , "Teyzemin çocukları olur. Bizim düğünümüz vardı. Olay düğün salonunda ufak bir ağız münakaşası ile başladı.