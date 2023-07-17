Düğün fotoğrafçısı en mutlu günü kana buladı: 2 ölü 4 yaralı!

Eve geldik. Misafirlerimiz ile kapıda oturduk. Fotoğrafçı babasına, '20-30 kişi beni dövdü' demiş. Biz de öyle bir şey olmadığını söyledik. Adresimizi öğrenip buraya geldiler. Eve saldırdılar. Bizimkiler kavga için dışarıya çıkmadı. Herhangi bir olay olacağını sanmadılar. Diğer taraf sert konuştu. Komşular, arkadaşlar araya girdi. Gelenleri göndermeye çalıştık. Damat içeriden çıktı. Karşı taraf onu görünce tekrar geldi. Bir tanesi elinden silah çıkartıp ateş etti" dedi.



Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olaya karıştığı tespit edilen M.Y. ile yanındaki şahıslar Kocaeli Emniyeti Asayiş Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bölgede yaşanabilecek olaylara karşı çevik kuvvet ekiplerinin bekleyişi sürüyor. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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