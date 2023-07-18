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    Aziz Yıldırım'ın bindiği uçakta kavga çıktı: Olayı tatlıya bağlayan efsane başkan büyük alkış aldı

    Fenerbahçe’ye en güçlü dönemini yaşatan Başkan Aziz Yıldırım, önceki gün Bodrum’dan İstanbul’a dönerken uçakta kavgaya şahit oldu. Hemen olaya müdahil olan Yıldırım, iki tarafı da sakinleştirdi. Olayı tatlıya bağlayan efsane başkan büyük alkış aldı.

    Yıldırım gibi!

    Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım, Bodrum'dan İstanbul'a dönerken uçakta yaşanan kaosa sessiz kalamadı. Bir anda yolcular arasında başlayan gerilim büyüyünce, yolcular da panik yaşadı. Hatta bazıları kavga edenlerin uçaktan indirilmesini istedi. İşte tam bu sırada Aziz Yıldırım, kaosun olduğu koltuklara gitti.

    Taraflardan birine, "Huzuru bozuyorsunuz. Biz de bulaşmayalım. Ayıp ya ayıp!" derken, karşı taraf ise Yıldırım'a "Size saygım var!" karşılığını verdi. Ardından Aziz Yıldırım, tekrar 'Yahu tamam da ayıp ayıp!' deyince, olay tatlıya bağlandı. Yıldırım'ın bu tavrı uçaktakiler tarafından alkışlandı. Aziz Yıldırım geçtiğimiz haftalarda Başkan Ali Koç'a genel kurul çağrısında bulunmuştu.

    Yıldırım, "Kulübümüzün geleneğinde, yaşanan büyük olumsuzlukların ardından başkanların ve yönetimlerin güven oyu almak için genel kurula kendiliğinden gitmeleri vardır. Ali Koç ve yönetimine düşen bu seslere kulak vermek" açıklamasını yapmıştı.

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    Haberler Yaşam Aziz Yıldırım'ın bindiği uçakta kavga çıktı: Olayı tatlıya bağlayan efsane başkan büyük alkış aldı
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