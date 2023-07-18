Aziz Yıldırım'ın bindiği uçakta kavga çıktı: Olayı tatlıya bağlayan efsane başkan büyük alkış aldı

Taraflardan birine, "Huzuru bozuyorsunuz. Biz de bulaşmayalım. Ayıp ya ayıp!" derken, karşı taraf ise Yıldırım'a "Size saygım var!" karşılığını verdi. Ardından Aziz Yıldırım, tekrar 'Yahu tamam da ayıp ayıp!' deyince, olay tatlıya bağlandı. Yıldırım'ın bu tavrı uçaktakiler tarafından alkışlandı. Aziz Yıldırım geçtiğimiz haftalarda Başkan Ali Koç'a genel kurul çağrısında bulunmuştu.