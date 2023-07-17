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    • Yaşam
    • 17.07.2023 10:06
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    • 17.07.2023 10:27
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    Kanser olmayan çocuğa 9 seans kemoterapi verdiler! Skandal ortaya böyle çıktı

    İstanbul'da 7 yaşındaki Y.T.C, diz kapağında ağrı şikayeti ile ailesiyle birlikte hastaneye gitti. Yapılan kontrollerde,küçük çocuğun kemik kanseri olduğu açıklandı. Tam 9 seans kemoterapi aldı. Bir yandan da ameliyat olması kararlaştırıldı. Ancak bu sırada bir inanılmaz bir olay yaşandı. Ailenin başvurduğu profesörün yaptığı incelemede, küçük çocuğun kanser olmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine aile soluğu savcılıkta aldı.

    takvim.com.tr
    Kanser olmayan çocuğa 9 seans kemoterapi verdiler!

    Skandal olay İstanbul'da yaşandı. 7 yaşındaki Y.T.C, son zamanlarda diz kapağında ağrı yaşamaya başladı. Küçük çocuğun kabuslarla uyanması üzerine aile soluğu Fatih'teki bir özel hastanede aldı. Ortopedi Bölümü'nde yapılan kontrollerin ardından doktorlar Y.T.C.'nin Osteosarkom yani kemik kanseri olduğunu açıkladı.



    9 SEANS KEMOTERAPİ TEDAVİSİ UYGULANDI
    Sürecin uzun bir tedavi süreci olacağını belirten doktor, tedaviyi hızlandırmaları gerektiğini belirterek Y.T.C.'yi hastaneye yatırdı. Hematoloji bölümünde tedaviye alınan küçük çocuğa tam 9 seans kemoterapi tedavisi uygulandı. Aile, bir yandan da çocuklarının tedavisi için bir profesöre ulaşmaya çalıştı. Bu sırada küçük çocuğun hastanedeki doktoru tedavilerin ardından ameliyata karar aldı. Hastaneye yatan Y.T.C. için son tetkikler yapılırken, ameliyata saatler kala baba H.İ.C'ye gelen telefon ise herkesi şaşkınlığa uğrattı.

    AMELİYATA GÜNLER KALA GERÇEĞİ ÖĞREDİLER
    Arayan, ailesinin oğullarının tedavisi için aylardır ulaşmaya çalıştıkları profesör çıktı. Profesör, baba Halil İbrahim Civelek'i arayarak raporları değerlendirebileceği söyledi. Aile durumu anlatarak yine de sonraki süreçte olacaklarla ilgili görüş almak için profesörün kapısını çaldı. Küçük çocuğun patoloji ve MR sonuçlarını değerlendiren profesör, kemik kanseri teşhisinin doğru olmadığını belirtti. Hayatlarının şokunu yaşayan anne ve baba, ameliyata iki gün kala Ankara'da Gazi Üniversitesi Hastanesi ile İstanbul'da özel iki hastaneden de profesörün dediğini doğrular sonuçlar aldı. Bunun üzerine ameliyat hazırlığı yapan hastanenin kapısını çaldı.

        KEMİK KANSERİ DEĞİLMİŞ
        Baba H.İ.C ile anne S.C., dört farklı hastaneden aldıkları sonuçla Talha'nın kemik kanseri değil, ilaçla tedavi edilebilen Osteoid Osteoma (iyi huylu tümör) teşhisi konulduğunu doktoruna iletti.

        Ancak doktorları aileye "Terbiyesizlik yapıyorsunuz. Böyle şey olmaz" diyerek ameliyatı gerçekleştireceğini söyledi. Aile ise oğullarının yanlış teşhis kurbanı olarak ameliyat ettirmek istemedikleri belirterek küçük çocuğu hastaneden apar topar çıkarttı.

        RAPORLA BELGELENDİ
        Aile tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda çocuklarının yanlış görülen tedaviden dolayı hayatı boyunca yüzde 52 iş görmezlik raporuyla hayatına devam edeceği anlatıldı. İstanbul Tabipler Odası, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan raporlarla hastane ve doktorların yanlış tedavi yaptıklarının belgelendiği anlatılan dilekçede sorumlularının cezalandırılması talep edildi.

            6 DOKTORA SORUŞTURMA
            Savcılık yürütülen soruşturma sonunda söz konusu şüpheli 6 doktor ve hastanenin yapmış olduğu yanlış tedavinin 2547 sayılı yasanın 53/c maddesi gereğince tedaviyi uygulayan hastanenin rektörlüğü tarafından soruşturma yapması gerektiğini belirterek dosyaya görevsizlik verdi.

            Skandal karar sonrası aile savcılığın kararına itiraz ederek savcılığın şüphelileri cezalandırılmasını istedi.

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            Haberler Yaşam Kanser olmayan çocuğa 9 seans kemoterapi verdiler! Skandal ortaya böyle çıktı
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