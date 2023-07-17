Kanser olmayan çocuğa 9 seans kemoterapi verdiler! Skandal ortaya böyle çıktı

Skandal olay İstanbul'da yaşandı. 7 yaşındaki Y.T.C, son zamanlarda diz kapağında ağrı yaşamaya başladı. Küçük çocuğun kabuslarla uyanması üzerine aile soluğu Fatih'teki bir özel hastanede aldı. Ortopedi Bölümü'nde yapılan kontrollerin ardından doktorlar Y.T.C.'nin Osteosarkom yani kemik kanseri olduğunu açıkladı.
9 SEANS KEMOTERAPİ TEDAVİSİ UYGULANDI
Sürecin uzun bir tedavi süreci olacağını belirten doktor, tedaviyi hızlandırmaları gerektiğini belirterek Y.T.C.'yi hastaneye yatırdı. Hematoloji bölümünde tedaviye alınan küçük çocuğa tam 9 seans kemoterapi tedavisi uygulandı. Aile, bir yandan da çocuklarının tedavisi için bir profesöre ulaşmaya çalıştı. Bu sırada küçük çocuğun hastanedeki doktoru tedavilerin ardından ameliyata karar aldı. Hastaneye yatan Y.T.C. için son tetkikler yapılırken, ameliyata saatler kala baba H.İ.C'ye gelen telefon ise herkesi şaşkınlığa uğrattı.
AMELİYATA GÜNLER KALA GERÇEĞİ ÖĞREDİLER
Arayan, ailesinin oğullarının tedavisi için aylardır ulaşmaya çalıştıkları profesör çıktı. Profesör, baba Halil İbrahim Civelek'i arayarak raporları değerlendirebileceği söyledi. Aile durumu anlatarak yine de sonraki süreçte olacaklarla ilgili görüş almak için profesörün kapısını çaldı. Küçük çocuğun patoloji ve MR sonuçlarını değerlendiren profesör, kemik kanseri teşhisinin doğru olmadığını belirtti. Hayatlarının şokunu yaşayan anne ve baba, ameliyata iki gün kala Ankara'da Gazi Üniversitesi Hastanesi ile İstanbul'da özel iki hastaneden de profesörün dediğini doğrular sonuçlar aldı. Bunun üzerine ameliyat hazırlığı yapan hastanenin kapısını çaldı.