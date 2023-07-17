Kanser olmayan çocuğa 9 seans kemoterapi verdiler! Skandal ortaya böyle çıktı

AMELİYATA GÜNLER KALA GERÇEĞİ ÖĞREDİLER

Arayan, ailesinin oğullarının tedavisi için aylardır ulaşmaya çalıştıkları profesör çıktı. Profesör, baba Halil İbrahim Civelek'i arayarak raporları değerlendirebileceği söyledi. Aile durumu anlatarak yine de sonraki süreçte olacaklarla ilgili görüş almak için profesörün kapısını çaldı. Küçük çocuğun patoloji ve MR sonuçlarını değerlendiren profesör, kemik kanseri teşhisinin doğru olmadığını belirtti. Hayatlarının şokunu yaşayan anne ve baba, ameliyata iki gün kala Ankara'da Gazi Üniversitesi Hastanesi ile İstanbul'da özel iki hastaneden de profesörün dediğini doğrular sonuçlar aldı. Bunun üzerine ameliyat hazırlığı yapan hastanenin kapısını çaldı.