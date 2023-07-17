Korhan Berzeg'i aramalarda 1 ay geride kaldı | 40 kilometrelik alan tarandı! Özel ekip o noktalara bakacak

İstanbul'dan memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine gelip, köpeği ile yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg'i (83) arama çalışmalarında 1 ay geride kaldı. 80 kişilik ekip, saat 04.00'ten itibaren önceden taranan bölgeleri bir kez daha arıyor. 40 kilometrelik alanı yeniden tarayan ekipler, Gönen ilçe merkezinde de çalışma başlattı; ancak hiçbir iz bulunamadı.
ABD'deki Dünya Bankası'nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalışan ve emekli olup, İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg (80) ile memleketi Gönen'in Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi.
Eşi kahvaltı hazırladığı sırada Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile 17 Haziran'da yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, bir daha geri dönmedi.