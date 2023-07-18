Bakırköy'de hastanede yangın: Hastalar tahliye edildi





Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 10.42'de 112 sağlık ve itfaiye komuta merkezinden alınan bilgiye göre; Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4. katta bulunan elektrik odasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. Olayda yaralı ve can kaybı yoktur" ifadeleri