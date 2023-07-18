Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 18.07.2023 10:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.07.2023 10:59
    ABONE OL

    Bakırköy'de hastanede yangın: Hastalar tahliye edildi

    Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım ünitesinin de bulunduğu E Blok'ta yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı blokta tedavi gören hastalar tahliye edildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bakırköy’de hastanede yangın!

    Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği yaşandı.

    Hastanenin yoğun bakım ünitesinin de bulunduğu E Blok'ta yangın çıktı. Yangın, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 4. katındaki elektrik panosunda çıktı.



    Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı blokta tedavi gören hastalar, tahliye edildi.

    Yangını gören hastane çalışanları, bir yandan yangın tüpleriyle müdahalede bulunurken, bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hastalar tahliye edildi.


    Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 10.42'de 112 sağlık ve itfaiye komuta merkezinden alınan bilgiye göre; Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4. katta bulunan elektrik odasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. Olayda yaralı ve can kaybı yoktur" ifadeleri

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Türk Telekom
    Haberler Yaşam Bakırköy'de hastanede yangın: Hastalar tahliye edildi
        loading
        SON DAKİKA