Öldüren operasyon: 19 yaşındaki Rojin'in mide ameliyatı sonu oldu!

İstanbul Kağıthane'de bir restoranda kasiyer olarak çalışan Rojin Elveren (19), mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi. 103 kilo olan ve başta ameliyata sıcak bakmayan ailesini ikna eden Elveren, iddiaya göre önce mahalledeki bir kliniğe gitti.

Burada görüştüğü doktora 5 bin lira kapora verdi. Ardından Bağcılar'daki bir hastaneye yönlendirildi. Operasyon için 38 bin lira ödedi. 12 Temmuz'da ameliyata girdi. Ancak odasına sağ olarak gelemedi. Kızlarını merakla odada bekleyen aile, acı haberi alınca sinir krizleri geçirdi. Elveren, Ayazağa mezarlığında defnedildi.