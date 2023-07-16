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    • 17.07.2023 03:06
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    • 17.07.2023 03:07
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    İstanbul Fatih'te 3 katlı metruk binanın balkonu çöktü

    İstanbul'un Fatih ilçesinde daha önce boşaltılan ve etrafında güvenlik önlemi alınan 3 katlı metruk binanın balkonu çöktü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Fatih’te 3 katlı binada balkon çöktü

    İstanbul Fatih'te akşam saatlerinde korkutan bir olay yaşandı.

    Daha önceden boşaltılarak belediye ekipleri tarafından önlem alınan 3 katlı binanın, birinci katındaki daire balkonunda bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi.



    Binadan kopan beton parçaları sokağa düştü. Çevredekiler durumu hemen polis, itfaiye ve zabıta ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı.




    OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
    Şans eseri kimsenin bulunmadığı sokakta herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, Fatih Belediyesi zabıta ekipleri ise incelemelerin ardından binanın çevresine demir bariyerler koyarak önlem aldı.

    Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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