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    • Yaşam
    • 16.07.2023 18:35
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    • 16.07.2023 18:36
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    Çanakkale'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

    Hatay Belen ve Mersin'deki orman yangılarına havadan ve karadan müdahale sürerken bir yangın haberi de Çamakkale'den geldi. Merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında iki noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

    takvim.com.tr
    Çanakkale’de orman yangını!

    Çanakkale'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

    Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında iki noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



    Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.



    Yangın bölgesine gelen Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci de bölgedeki çalışmaları koordine ediyor.
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