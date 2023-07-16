Çanakkale'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Çanakkale'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında iki noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.