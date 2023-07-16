Tatil dönüşü facia! Aynı aileden 4 kişi can verdi



İzmir'de iki çocuk annesi A.A 37) bir ay önce eski eşi F.B'nin silahlı saldırısı sonucu bacaklarından yaralandı. Tedavisinin ardından taburcu olan genç kadın isyan etti.



Eski eşinin aslında o gün kendisini öldürmeyi amaçladığını ve kafasına ateş açtığını ancak silahın tutukluk yapması sonucu kurtulduğunu belirten A.A "Önce sosyal medya hesabından el bombalı story paylaşarak ölümle tehdit etti. Sonra yolumu kesip silahı kafama dayadı ama silah tutukluk yaptı. Beni vurmaya bir torba mermiyle gelmiş. Tutuklandı ama korkuyorum. Ölmek istemiyorum. Cezaevinden çıkarsa beni öldürür" dedi. (Ceyhun Torlak)

DOKTORA SALDIRI...

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne havale şüphesiyle getirilen hastanın yakınları Dr. Ali Tunç'a muştayla saldırmak istedi. Araya giren güvenlik görevlileri ile hasta yakınları arasında arbede yaşandı. 2 güvenlik görevlisi de hafif şekilde yaralandı. Dr. Ali Eski eş Tunç, "Hala şoktayım" dedi.

246 MILYON LİRA DEVRETTİ

6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 246 milyon 152 bin 65 lira devretti. 5 bilen 1 kişi 6 milyon 229 bin 889 lira, 4 bilenler 3 bin 139 lira, 3 bilenler 207 lira, 2 bilenler ise 20 lira alacak.