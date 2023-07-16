Sabancı ailesinin evindeki gizli kayıt skandalında yeni detay! Yakayı öyle ele vermiş...

6 Aralık 2022'de Merhum iş adamı Sakıp Sabancı'nın eşi Türkan Sabancı'nın yaşadığı konutta skandal bir olay meydana geldi.
Ömer Metin Sabancı'nın sağlık durumunun konuşulduğu gizli toplantıya 4 uzman doktor dışında bir de hemşire Mukaddes S. katıldı.
Toplantı sırasında hemşire Mukaddes S.'nin telefonuyla toplantıyı kayda aldığı fark edilmesi üzerine Mukaddes S.'ye müdahale edilerek kayıt yapmasını engelledi. Söz konusu durum toplantıya katılanlar tarafından tutanak altına alındı.
Tutanakta Mukaddes S.'nin toplantıda rıza dışı şahsi telefonu ile ses kaydı aldığı, kaydın toplantıdaki kişiler tarafından fark edilerek duruma müdahale edildiği anlatıldı. Tutanakta ayrıca hemşire Mukaddes S.'nin kayıt yaptığını kabul ettiği belirtildiğine dikkat çekildi.
Sabancı ailesinin evinde 15 yıldır idari işler müdürü olarak görev yapan Osman G.'nin ifadesine başvuruldu. Osman G. ifadesinde; kayıt skandalını evde baş uşak olarak çalışan Ebru Y.'nin fark ettiği ve aileye bildirdiği, ardından Mukaddes S.'nin kayıt yaptığını kabul ettiğini belirtti. (Atakan Irmak)