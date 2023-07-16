Sabancı ailesinin evindeki gizli kayıt skandalında yeni detay! Yakayı öyle ele vermiş...





Tutanakta Mukaddes S.'nin toplantıda rıza dışı şahsi telefonu ile ses kaydı aldığı, kaydın toplantıdaki kişiler tarafından fark edilerek duruma müdahale edildiği anlatıldı. Tutanakta ayrıca hemşire Mukaddes S.'nin kayıt yaptığını kabul ettiği belirtildiğine dikkat çekildi.



Sabancı ailesinin evinde 15 yıldır idari işler müdürü olarak görev yapan Osman G.'nin ifadesine başvuruldu. Osman G. ifadesinde; kayıt skandalını evde baş uşak olarak çalışan Ebru Y.'nin fark ettiği ve aileye bildirdiği, ardından Mukaddes S.'nin kayıt yaptığını kabul ettiğini belirtti. (Atakan Irmak)

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN