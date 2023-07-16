Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 16.07.2023 10:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.07.2023 10:58
    ABONE OL

    İstanbul'da taksici skandalı! Uyanık şoför 300 liralık yola bin TL istedi: Yolcular duydukları teklifle deliye döndü

    İstanbul'da taksi sorunu vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Koza Mahallesi'nde taksiye binen 5 kişi, taksicinin “Taksimetre açmam, 5 kişisiniz, pazarlık yapalım” teklifiyle neye uğradığını şaşırdı. Taksici 300 liralık yola bin TL isterken, yaşanan tartışma müşterinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

    takvim.com.tr
    İHA
    Takside skandal olay! 300 liralık yola bin TL istedi

    İstanbul'da taksici-yolcu sorunu durmak bilmiyor. Son olarak dün öğle saatlerinde Koza Mahallesi'nde meydana geldi.

    "TAKSİMETRE AÇAMAM"
    İddiaya göre, 34 TDN 40 plakalı taksicinin sürücüsü, yolda bekleyen 5 kişilik grubu görüp taksisine aldı. Taksimetre açmayan sürücü, kilometre hesabı yapıp müşterilerle pazarlığa oturdu. "Taksimetre açmam, 5 kişisiniz, bin TL tutar" diyen taksici, müşterilerin tepkisi üzerine geri adım attı.

    "1 KİŞİ İÇİN 50-60 TL FARK ÖDERSİNİZ"
    Duydukları karşısında şok olan vatandaşlar, taksici ile tartışmaya başladı. En son taksimetre açmayı kabul eden sürücü, "1 kişi için 50-60 TL fark ödersiniz" dedi.

        Bunun üzerine sinirlenen vatandaşlar taksiciye, "Bu alemin akıllısı sen misin? Bin TL'ye karşıya geçerim" diye cevap verdi. Tartışmanın ardından taksiden inen kadınlar, yoldan geçen başka bir taksiye binip 300 TL'ye gidecekleri yere gitti. Taksi içinde yaşanan ücret tartışması ise müşterinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Emekliye zamlı maaş!
        Haberler Yaşam İstanbul'da taksici skandalı! Uyanık şoför 300 liralık yola bin TL istedi: Yolcular duydukları teklifle deliye döndü
            loading
            SON DAKİKA