İstanbul'da taksici skandalı! Uyanık şoför 300 liralık yola bin TL istedi: Yolcular duydukları teklifle deliye döndü

İstanbul'da taksici-yolcu sorunu durmak bilmiyor. Son olarak dün öğle saatlerinde Koza Mahallesi'nde meydana geldi.
"TAKSİMETRE AÇAMAM"
İddiaya göre, 34 TDN 40 plakalı taksicinin sürücüsü, yolda bekleyen 5 kişilik grubu görüp taksisine aldı. Taksimetre açmayan sürücü, kilometre hesabı yapıp müşterilerle pazarlığa oturdu. "Taksimetre açmam, 5 kişisiniz, bin TL tutar" diyen taksici, müşterilerin tepkisi üzerine geri adım attı.
"1 KİŞİ İÇİN 50-60 TL FARK ÖDERSİNİZ"
Duydukları karşısında şok olan vatandaşlar, taksici ile tartışmaya başladı. En son taksimetre açmayı kabul eden sürücü, "1 kişi için 50-60 TL fark ödersiniz" dedi.