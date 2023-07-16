İstanbul'da taksici skandalı! Uyanık şoför 300 liralık yola bin TL istedi: Yolcular duydukları teklifle deliye döndü

Bunun üzerine sinirlenen vatandaşlar taksiciye, "Bu alemin akıllısı sen misin? Bin TL'ye karşıya geçerim" diye cevap verdi. Tartışmanın ardından taksiden inen kadınlar, yoldan geçen başka bir taksiye binip 300 TL'ye gidecekleri yere gitti. Taksi içinde yaşanan ücret tartışması ise müşterinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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