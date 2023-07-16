Diyarbakır'da sahte altın operasyonu! Sahte altın üretip, piyasaya süren çeteye 'Karat' operasyonu; 10 tutuklama

İÇİNE BAKIR KATIYOLARMIŞ!

Hurda altınların eritilip, içine bakır katılarak, 'çantacı' olarak tabir edilen kişiler aracılığı ile piyasaya sürüldüğü saptandı. 18 şüpheliyi tespit eden polis, atölye ile bazı adreslere baskın yaptı.