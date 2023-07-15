Karaciğeri iflas eden ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut ağabeyine adı gibi umut aşıladı!

Türkiye, onu reyting rekorları kıran dizilerle tanıdı. Ancak Ufuk Özkan, sağlık sorunuyla karşı karşıya kaldı. Özkan, bir rol için Hollywood diyeti yaptı. Karbonhidrat ve proteini bırakıp sadece meyve yemeye başladı. Bağışıklık sistemi zayıfladı.
Karaciğeri iflas edince nakil sırasına yazıldı. "Büyük sağlık sorunu yaşıyorum. Doktorlarım yakın takipte." açıklamasını yaptı. Hayranlarından destek mesajları yağdı. Kardeşi Umut da onun için şu ifadeleri kullandı: Canım abiciğim benim, inşallah bulacağız nakli ve sağlığına kavuşup tekrardan sevenlerinle birlikte olacaksın. Yüzündeki gülümseme hiç solmasın. Rabbim kimseyi çaresiz bırakmasın.
'HOBBİT'Tİ!
Sivas'ta, 'Yüzüklerin Efendisi' filminden esinlenerek ilki 2015 yılında inşa edilen 'Hobbit Oteli', isim haklarının ihlali nedeniyle ABD'li yapım şirketi The Saul Zaentz Company'den telif ihtarı aldı, tesisin adı 'Yamaç Evleri' olarak değiştirildi. İnternet sitesi ve sosyal medya hesaplarından da 'Hobbit' isimleri kaldırıldı.
ALKIŞLAR GÜNSU'YA
İzmirli Günsu Ergüven, otizm türlerinden Asperger sendromu ile dünyaya geldi. "Okuyamaz" dendi. Ama o herkese inat başarılı bir eğitim hayatı geçirdi. Ve Dokuz Eylül Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nü bitirdi. Sadece özel çocuklara eğitim veren bir müzik okulunda da eğitim gören Ergüven, şimdi o okulun öğretmeni oldu. "Bana 'Okuyamazsın' diyenlere başardığımı gösterdim" dedi.