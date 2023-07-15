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    Karaciğeri iflas eden ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut ağabeyine adı gibi umut aşıladı!

    Ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın karaciğeri yanlış diyet yüzünden iflas etti. Nakil sırasına girdi. Kardeşi Umut “ İnşallah nakil olup iyileşiceksin abiciğim” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 15 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Canım ’ciğer’im

    Türkiye, onu reyting rekorları kıran dizilerle tanıdı. Ancak Ufuk Özkan, sağlık sorunuyla karşı karşıya kaldı. Özkan, bir rol için Hollywood diyeti yaptı. Karbonhidrat ve proteini bırakıp sadece meyve yemeye başladı. Bağışıklık sistemi zayıfladı.

    Karaciğeri iflas edince nakil sırasına yazıldı. "Büyük sağlık sorunu yaşıyorum. Doktorlarım yakın takipte." açıklamasını yaptı. Hayranlarından destek mesajları yağdı. Kardeşi Umut da onun için şu ifadeleri kullandı: Canım abiciğim benim, inşallah bulacağız nakli ve sağlığına kavuşup tekrardan sevenlerinle birlikte olacaksın. Yüzündeki gülümseme hiç solmasın. Rabbim kimseyi çaresiz bırakmasın.

    'HOBBİT'Tİ!
    Sivas'ta, 'Yüzüklerin Efendisi' filminden esinlenerek ilki 2015 yılında inşa edilen 'Hobbit Oteli', isim haklarının ihlali nedeniyle ABD'li yapım şirketi The Saul Zaentz Company'den telif ihtarı aldı, tesisin adı 'Yamaç Evleri' olarak değiştirildi. İnternet sitesi ve sosyal medya hesaplarından da 'Hobbit' isimleri kaldırıldı.



    ALKIŞLAR GÜNSU'YA
    İzmirli Günsu Ergüven, otizm türlerinden Asperger sendromu ile dünyaya geldi. "Okuyamaz" dendi. Ama o herkese inat başarılı bir eğitim hayatı geçirdi. Ve Dokuz Eylül Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nü bitirdi. Sadece özel çocuklara eğitim veren bir müzik okulunda da eğitim gören Ergüven, şimdi o okulun öğretmeni oldu. "Bana 'Okuyamazsın' diyenlere başardığımı gösterdim" dedi.



        GÜLMEYE 'ÇAĞRI'
        Antalya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların ilk 6 aylık bilançosu açıklandı. Yüzde 63'ünün asılsız ve gereksiz çağrılardan oluştuğu ortaya çıktı. Çağrı merkezine gelen, 'Yılan susuz kaldığı için ağlıyor, su verir misiniz?', 'Evde fare var konuşuyor', 'Balkondaki halım küs olduğum alt komşumun balkonuna düştü' gibi çağrılar çalışanları gülme krizine soktu.



        ÇATALHÖYÜK DAHA FAZLA TANINACAK
        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, fiziki yapısı ve çevre düzenlemesi tamamlanan, iç tefrişatı devam eden Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin ülke turizmine hizmet etmek için gün saydığını belirtti. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki 10 bin yıllık Çatalhöyük'ün tüm dünyada daha fazla tanınması için merkezle bölgeye gelen ziyaretçileri en güzel şekilde ağırlayacaklarını dile getirdi.



        VİDEOLU İNTİHAR
        İzmir'de astsubay C.Y., yıllık arkadaşı avukat Zeliha Ay'ı (37) birlikte kaldıkları evde başından tabancayla vurulmuş halde bulduğunu belirterek yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Ay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Avukatın kendisini sağ şakağından vurarak intihar ettiği tespit edildi. Ay'ın olaydan önce başına tabanca dayayıp cep telefonuyla video çektiği, görüntüde de ölümünden kimseyi sorumlu tutmadığını söylediği öğrenildi.

            MERMİ 7 GEÇİT VERMEDİ
            15 Temmuz gecesi İstanbul'da darbecilere karşı yürüyen Onur Can Kuş (31), FETÖ'cülerin açtığı ateşle belinden vuruldu. Kurşun, aort damarı, omurilik ve sinirlerin tam ortasında durdu. 7 yıldır bu mermi ile yaşayan Kuş, milimetrik şansla hayata tutundu!



            SON NEFES!
            Zaferiye Mahallesi Esen Sokak'taki apartmanın 2. katında yaşayan anne Seçil Balta, 7 aylık oğlu Kadir Yağız Balta'yı oturma odasındaki ana kucağına bıraktı. Diğer odaya geçti. Bu sırada Kadir Yağız, ana kucağından yüzüstü yere düştü. Bir süre nefessiz kalan minik bebeğin kalbi durdu. Bebeğinin yerde hareketsiz yattığını gören anne, komşularından yardım istedi.

            Komşusu olan bir hemşirenin müdahale ettiği Kadir Yağız, ihbarla gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kadir Yağız Balta'nın cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu. Anne Seçil Balta ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.



                622 BİN DEVRETTİ
                10 BİLEN çıkmayınca 622 bin lira devretti. 9 bilenler 13 bin 66'şar, 8 bilenler 573'er, 7 bilenler 107'şer, 6 bilenler 17'şer, hiçbir numarayı bilemeyenler 13'er lira alacak.

                DEVLET MİLLET EL ELE
                Ankara Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili mesaj yayınladı: 15 Temmuz'da, Cenab-ı Allah'ın yardımı, Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde vatanımıza sahip çıktık. Türkiye Yüzyılı'nda devletmillet el ele yürüyüşümüze devam edeceğiz.

                BOTOKS ÖLÜMÜNE 6 YIL
                İstanbul Beylikdüzü'nde Kübra Boyraz (38), 3 yıl önce bir güzellik merkezinde botoks yaptırdı. Ardından fenalaştı. Kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Boyraz'ın ölümüne ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme, pratisyen hekim Öner Özsoyeri'yi 'taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.

                SPORDA SKANDAL
                İstanbul Kağıthane'de Dr. Rafet Görgülü, 26 Mayıs'ta spor yapmak için gittiği ünlü bir salonda ağırlık antrenmanı sırasında demirlerin raydan kopmasıyla demir yığını altında kaldı. Kafa travması yaşadı. Hastaneye kendi imkanlarıyla giderek tedavi altına alındı. Doktor, salon çalışanlarının ekipman bakımını yapmadığı gibi kaza sırasında kendisiyle ilgilenmediğini ileri sürerek şikayetçi oldu.
                DİLEK YAMAN DEMİR

                'HAV'RUPA BİRLİĞİ!
                Zonguldak'ta bir sokak köpeği, Almanya'dan sahiplenildi. Pasaportla AB'ye gitti.

                İST'A'N'B'UL
                Travel-Leisure adlı seyahat dergisi, "Avrupa'nın en en iyi 15 şehri neresidir" diye anket yaptı. İstanbul, en yüksek puanı alarak birinci sıraya çıktı.

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                Balıkesir Belediyesi
                Haberler Yaşam Karaciğeri iflas eden ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut ağabeyine adı gibi umut aşıladı!
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