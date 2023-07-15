Karaciğeri iflas eden ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut ağabeyine adı gibi umut aşıladı!

Türkiye, onu reyting rekorları kıran dizilerle tanıdı. Ancak Ufuk Özkan, sağlık sorunuyla karşı karşıya kaldı. Özkan, bir rol için Hollywood diyeti yaptı. Karbonhidrat ve proteini bırakıp sadece meyve yemeye başladı. Bağışıklık sistemi zayıfladı.

Karaciğeri iflas edince nakil sırasına yazıldı. "Büyük sağlık sorunu yaşıyorum. Doktorlarım yakın takipte." açıklamasını yaptı. Hayranlarından destek mesajları yağdı. Kardeşi Umut da onun için şu ifadeleri kullandı: Canım abiciğim benim, inşallah bulacağız nakli ve sağlığına kavuşup tekrardan sevenlerinle birlikte olacaksın. Yüzündeki gülümseme hiç solmasın. Rabbim kimseyi çaresiz bırakmasın.