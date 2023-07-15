Gazi Doğan Özdemir 40 günlük ikizlerini eşine emanet edip darbecilere karşı durdu





Gazi Özdemir, şöyle devam etti: "Hain girişimden bugüne kadar bize kurşun atanların yargılandığı 5 duruşmaya katıldım. Duruşmada bize o akşam neler yaşadığımızı sordular. FETÖ'cü hainlerin sıktığı kurşunla göğsünden yaralanan bir polis memuruna yardım etmek istedim. Yere eğilip polisi güvenli bir alana çekerken o anda sırtımdan kurşun yediğimi bir şarapnel parçasının da boynuma saplandığını hissettim. O anda beni sivil bir araca koyup hastaneye götürdüler. Tedavi sonrası gözümü açtığımda hainlerin başarılı olmadığını öğrendim. Bayrağımız ve vatanımız için canımızı feda ederek sokağa çıktım. Duruşma salonunda hain FETÖ'cülerin konuşması tansiyonumu arttırdı ve fenalaşıp salondan çıkardılar. Kurşun kemiklerimi sıyırarak gitmiş Allah'tan saplanmadı. Şu an sağlığım normal. Şahdamarıma yakın giren şarapnel parçasını da çıkardıktan sonra bir sorunum kalmadı. İkizlerimden oğlum Mustafa Özdemir ile kızım Mediha Özdemir'in ilk karnelerini almalarını ve oğlumun sünnet şölenini görebildim. İnşallah bize ve vatanımıza yönelik bir daha böyle hainlik yaşatmaz. Hainlerin de en ağır cezayı almasını diliyorum.