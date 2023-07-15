Gazi Doğan Özdemir 40 günlük ikizlerini eşine emanet edip darbecilere karşı durdu

FETÖ'cü hainler, 15 Temmuz'da kahraman Türk milletinin destansı direnişiyle karşılaştı. O kahramanlar arasında Doğan Özdemir de vardı. İstanbul'da yaşayan tesisatçı Doğan Özdemir, 14 yıl sonra ikiz bebek sahibi oldu. İhanet gecesi 40 günlük ikiz bebeklerini eşine emanet etti. "Ben sokağa çıkıyorum, dönemezsem hakkınızı helal edin" diyerek Borsa İstanbul'u işgal eden darbeci hainlere karşı koymaya gitti. O anda yaralanan bir polise yardım etmek istediği sırada hainlerin ateşinde sırtından vuruldu. Şarapnel parçası da şahdamarının hemen yanına saplandı. Hayat mücadelesini kazanan Doğan Özdemir, o gün yaşananları 6 yıldır hiç unutamadığını söyledi.
Gazi Özdemir, şöyle devam etti: "Hain girişimden bugüne kadar bize kurşun atanların yargılandığı 5 duruşmaya katıldım. Duruşmada bize o akşam neler yaşadığımızı sordular. FETÖ'cü hainlerin sıktığı kurşunla göğsünden yaralanan bir polis memuruna yardım etmek istedim. Yere eğilip polisi güvenli bir alana çekerken o anda sırtımdan kurşun yediğimi bir şarapnel parçasının da boynuma saplandığını hissettim. O anda beni sivil bir araca koyup hastaneye götürdüler. Tedavi sonrası gözümü açtığımda hainlerin başarılı olmadığını öğrendim. Bayrağımız ve vatanımız için canımızı feda ederek sokağa çıktım. Duruşma salonunda hain FETÖ'cülerin konuşması tansiyonumu arttırdı ve fenalaşıp salondan çıkardılar. Kurşun kemiklerimi sıyırarak gitmiş Allah'tan saplanmadı. Şu an sağlığım normal. Şahdamarıma yakın giren şarapnel parçasını da çıkardıktan sonra bir sorunum kalmadı. İkizlerimden oğlum Mustafa Özdemir ile kızım Mediha Özdemir'in ilk karnelerini almalarını ve oğlumun sünnet şölenini görebildim. İnşallah bize ve vatanımıza yönelik bir daha böyle hainlik yaşatmaz. Hainlerin de en ağır cezayı almasını diliyorum.
ONLAR ARTIK OKULLU
Doğan Özdemir, ikizlerini eşine emanet edip hainlere geçit vermedi. Babalarıyla gurur duyan kardeşler, şimdi birer öğrenci.