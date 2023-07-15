Satır satır dram! 15 Temmuz şehidi Fatih Satır’ın babası Turan Satır oğlunun kanlı ayakkabısına sarıldı





Daha sonra Borsa'yı basmışlar diye anlatıyorlar bana. Ardından 'Ben Borsa'ya gidiyorum' dedi. Borsa İstanbul'un önünde 36 gazi, 2 şehidimiz var. Oraya geldiğinde onunla aynı, Fatih isminde olan bir vatandaş yaralanmış. Yaralanınca kimse onu almaya cesaret edememiş. Bizim koç yiğidimiz, şehidimiz gidiyor ve ona sarılıyor ve adını soruyor. O da Fatih deyince, 'Benim de adım Fatih, korkma sen ölmeyeceksin. Allah benim günümü sana versin' diyor. Onu kucaklayıp arabasına koyuyor ve İstinye Devlet Hastanesi'ne götürüp bırakıyor. Dönüşte İstinye bayırından çıkarken 01.43'te beni aradı, 'Baba hakkını helal et. Sizi de çok seviyorum. Ölmek var, dönmek yok. Şehit olmadan geri dönmeyeceğim' dedi. Saat 02.13'te onu aradım ama telefona bakmadı, telefonuma cevap vermedi. Sonra ağabeyi beni aradı, 'Baba, kardeşimi vurmuşlar' dedi ve dediği anda yaşadıklarımı ancak yaşayan bilir".